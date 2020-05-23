الغرياني مُفتي «الدم» يُجيز لأردوغان سرقة ثروات ليبيا (فيديو)

طرابلس (صدى):
في واقعة مدورية وسقطة جديدة لمفتي الإرهاب الليبي المعزول الصادق الغرياني، أفتى بجواز تسليم ثروات الليبيين إلى تركيا، عبر منح أنقرة الأسبقية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وقال الغرياني المقيم في تركيا في حديث تلفزيوني عبر قناة "التناصح" : "يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا وهبّت لنصرتنا في وقت الأزمة والظروف الصعبة، ونتعامل بإيجابية مع البنود الأخرى للاتفاقية ولا نخذلهم".
ويقصد بالاتفاقية، اتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية شهر نوفمبر الماضي، والتي تتيح لأنقرة الاستفادة من مخزونات الطاقة الموجودة بشرق المتوسط عبر البوابة الليبية.
وأضاف الغرياني، مفتي الدم: "ينبغي أن تكون لتركيا الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى".