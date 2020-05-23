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«العبدالعالي» يحسم الجدل حول أن «المستشفيات تعتبر مكانا للعدوى»

Time منذ 20 دقيقة
Views 1558
«العبدالعالي» يحسم الجدل حول أن «المستشفيات تعتبر مكانا للعدوى»

الرياض (صدى):
رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال بخصوص أن البعض يخشى الذهاب إلى المستشفيات، وعما إذا كانت المستشفيات تعتبر مكاناً للعدوى.

وقال العبدالعالي إن فرص انتقال العدوى ترتبط دائماً بالسلوك الذي نقوم به مثل التجمع بعدد كبير والمصافحة وملامسة أسطح بدون حذر وعدم غسل وتطهير كل ما يجب أن يكون نظيفاً وأهمها اليدان.

وأوضح العبدالعالي:" إذا ما اتبعنا السلوكيات الصحية في أي مكان سواء كنا في منزل أو سيارة أو طريق أو مكان عام أو منشأة صحية فالمخاطر موجودة، لكن الأهم من ذلك أن نكون متوازنين. وأشار إلى أن الخدمات الصحية لها جوانب أخرى، فهناك أشخاص لديهم أمراض مزمنة، وهناك التطعيمات، ومن له مواعيد مجدولة مهمة ".

وشدد متحدث الصحة:" يجب أن يحرص عليها وأن يحرص على علاجاته فيها وأن يواكبها باستمرار. وأكد على أن المؤسسات الصحية تحرص على أن تقدم أفضل ما لديها لجعل رحلة المريض أو المستفيد عند الوصول إليها في أكبر قدر ممكن من الأمان بتوفير الاشتراطات اللازمة لأن تكون المنشأة آمنة ".

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أحدث التعليقات

زائر
هههههههههههههه مجنون واللي جالس مجنون
د محمد ماجد بخش
سوف أبسط لكم المسألة عنصر 100 سأمثل لارتباط 10 وحدات مغناطيسية به ولنرى النتيجة : 100 86.14 88.12 98.2 لا يهم لكن طالما سأربط معها 10 وحدات سافترض التكافؤ 100 مقابل 10 يعني 10 من أبو 10 مقابل 10 من ابو 1 ممكن يتحول تمثيل المركز ل90 بدلا من 100 90.10.10 90.20 يعني كل وحدة رابطة = 2 هذا مقترح أمريكي حصل عام 1951 2 ضرب عشرة = 20 20 وحدة = الفراغ = التمثيل للمحيط = الغلاف = وحدات / ذرات / عناصر الارتباط =1 مقابل 90 =1 90.20 = 2 × 1 ما القصة عندما نعرف الآتي ستعرف ما هي القصة 7s2 5f12 بعد الارتباط تمثل 7s0 5f4 وحدات المغناطيسية الممثلة بمركز وحدة الكتلة والمجموع = 4 الارتباط درجته 10 الكل الآن 10 +4 = 14 هي المحيط العددي لكن 10 هنا = 4 وهذه هي القصة النسبية بين الكتلة ومجموعها الممثل وبين الطاقة المغناطيسية
زائر
وان تم العفوا بالدنيا هل صاحب النفس التي قتلت راح تعفوا عنهم يوم القيامة ويوم الوقوف بين يدي الله
زائر
هذا التسجيل العام الماضي وليس لهذا العام وقديم
ابو بدر
فعلا كلامه صحيح المواطن السعودي أتمنى المقطع يوصل لولي العهد محمد بن سلمان. الحقيقه ان الامانه ياخذون فلوس من الأجانب عشان خليه يبيع بضاعته. أما سعودي محارب في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل..

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