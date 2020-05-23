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الإضاءة تنير شوارع الطائف
منذ ساعة
440
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أحدث التعليقات
زائر
هههههههههههههه مجنون واللي جالس مجنون
د محمد ماجد بخش
سوف أبسط لكم المسألة عنصر 100 سأمثل لارتباط 10 وحدات مغناطيسية به ولنرى النتيجة : 100 86.14 88.12 98.2 لا يهم لكن طالما سأربط معها 10 وحدات سافترض التكافؤ 100 مقابل 10 يعني 10 من أبو 10 مقابل 10 من ابو 1 ممكن يتحول تمثيل المركز ل90 بدلا من 100 90.10.10 90.20 يعني كل وحدة رابطة = 2 هذا مقترح أمريكي حصل عام 1951 2 ضرب عشرة = 20 20 وحدة = الفراغ = التمثيل للمحيط = الغلاف = وحدات / ذرات / عناصر الارتباط =1 مقابل 90 =1 90.20 = 2 × 1 ما القصة عندما نعرف الآتي ستعرف ما هي القصة 7s2 5f12 بعد الارتباط تمثل 7s0 5f4 وحدات المغناطيسية الممثلة بمركز وحدة الكتلة والمجموع = 4 الارتباط درجته 10 الكل الآن 10 +4 = 14 هي المحيط العددي لكن 10 هنا = 4 وهذه هي القصة النسبية بين الكتلة ومجموعها الممثل وبين الطاقة المغناطيسية
زائر
وان تم العفوا بالدنيا هل صاحب النفس التي قتلت راح تعفوا عنهم يوم القيامة ويوم الوقوف بين يدي الله
زائر
هذا التسجيل العام الماضي وليس لهذا العام وقديم
ابو بدر
فعلا كلامه صحيح المواطن السعودي أتمنى المقطع يوصل لولي العهد محمد بن سلمان. الحقيقه ان الامانه ياخذون فلوس من الأجانب عشان خليه يبيع بضاعته. أما سعودي محارب في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل..
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