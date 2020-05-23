شاهد.. جزيرة تميم تقع في «فخ» الجيش الليبي

ماجد القزيز (صدى):
واصلت الجزيرة القطرية أساليبها الملتوية؛ لنشر أكاذيب عن المعارك الدائرة في ليبيا، ولنشر صورة خاطئة عن سيطرة القوات التركية المحتلة لطرابلس على الأوضاع.
ونشر الخبير الاستراتيجي أمجد طه، يرصد وقع الجزيرة في فخ من تدبير الجيش الليبي؛ حيث علق قائلا: "سيطر 40 ثانية و بعدها فرّ طار شرد و ترك مراسل الجزيرة يركض وراهم".
وتابع: "مليشيات تركيا المحتلة لطرابلس وصلت لمعسكر اليرموك وأرادت أن تلتقط صور لتنشرها في اعلام قطر"ع اساس انهم سيطروا واحتلوا المعسكر" فطلع فخ من قوات جيش ليبيا بقيادة الرئيس القائد خليفة حفتر وتم أسر المرتزق".