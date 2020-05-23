قطر تعترف بوجود تظاهرات غاضبة للعمال الأجانب وإغلاق طرق رئيسية

ماجد القزيز (صدى):
أشعل عمال أجانب الدوحة قبل عيد الفطر المبارك بيوم؛ وذلك احتجاجاً على عدم دفع أجورهم، واعترفت الحكومة القطرية بوقوع التظاهرات دون المزيد من التفاصيل.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 100 شخص يغلقون، طريقاً رئيسي في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر قالت في بيان إنها :"فتحت تحقيقاً فورياً في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة".
ولفتت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الأيام القليلة المقبلة". وطالبت الوزارة "أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليماتها بشأن التزاماتهم القانونية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد".
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.