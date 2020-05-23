نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قطر تعترف بوجود تظاهرات غاضبة للعمال الأجانب وإغلاق طرق رئيسية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1617
قطر تعترف بوجود تظاهرات غاضبة للعمال الأجانب وإغلاق طرق رئيسية

ماجد القزيز (صدى):
أشعل عمال أجانب الدوحة قبل عيد الفطر المبارك بيوم؛ وذلك احتجاجاً على عدم دفع أجورهم، واعترفت الحكومة القطرية بوقوع التظاهرات دون المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 100 شخص يغلقون، طريقاً رئيسي في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر قالت في بيان إنها :"فتحت تحقيقاً فورياً في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة".

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الأيام القليلة المقبلة". وطالبت الوزارة "أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليماتها بشأن التزاماتهم القانونية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد".

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
فيه شي علي الاسفلت اما زيت منكب او شي يزحلق
ابوبدر
معروف الحمدين وذميم معروفين بالتخريب والارهاب والدونية. باعوا دينهم وربعهم وعوانيهم وتعاضدوا مع بني صهيون وش ترجون منهم. انسوا مثل هذولا لازم يتم قطع دابرهم
سوسن
فاغرة😲
بندر الحربي
الله المستعاااااااااااااان... لاتعليق
ابوبدر
لا مبرر لاي جرم ولكن البنت اذا فلتت وحبت اللف والدوران وعاشته فهي اللي تجني على نفسها. ولا احد يقول هي حرة. لاني بارد عليه واقول عساك بحرارة تقطع جنبك الحرة ما تسوي افعال مخزية واباحية واعمال رذيلة. الحرة اللي تكون تشتغل بمكان نظيف وبيىة محترمة بادب واحترام ولو حبت تفرح وتستانس مع بنات مثلها مؤدبات محترمات وبامور مبهجة بس غير محرمة موب مع شلل شباب وبنات خربانين واذا جابت اامصايب وصار لها شيء قامت تتشكى وتبي حقها. بالعكس اللي مثل هذي لازم تتحاسب قبل يحاسبون اللي معاها لانها مسوية افعال وناشرة فيديوهات لها والله اقرب ما تكون للافلام البورنو والبلاي بوي.

أخر الأخبار

عروض مميزة من "الناغي" على هيواندي توسان 2020 
عروض مميزة من "الناغي" على هيواندي توسان 2020 
Time منذ 8 دقائق Views 1195
شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
Time منذ 11 دقيقة Views 1246
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
Time منذ 18 دقيقة Views 1171
أضرار استخدام المناديل المبللة على البشرة 
أضرار استخدام المناديل المبللة على البشرة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1212
شقيق زعيم طالبان الملا عمر يمرح في قطر مقابل 50 ألف ريال قطري شهريا
شقيق زعيم طالبان الملا عمر يمرح في قطر مقابل 50 ألف ريال قطري شهريا
Time منذ 27 دقيقة Views 1450
سائق معصب على الاخير
سائق معصب على الاخير
Time منذ 27 دقيقة Views 321
ثلاث حوادث في نفس المكان بوقت قصير
ثلاث حوادث في نفس المكان بوقت قصير
Time منذ 28 دقيقة Views 271
عامل مصنع شاف الموت قدامه
عامل مصنع شاف الموت قدامه
Time منذ 29 دقيقة Views 213
سائق يدهس طفل
سائق يدهس طفل
Time منذ 29 دقيقة Views 247
رجل يرمي بنفسه امام قطار
رجل يرمي بنفسه امام قطار
Time منذ 30 دقيقة Views 244