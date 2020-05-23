بالفيديو.. نزار مدني يكشف عن تفاصيل لقائه بالملك سعود

عادل الحربي (صدى):
تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق نزار مدني عن لقائه بالملك سعود- طيب الله ثراه، قائلا:" أتذكر زيارة الملك سعود عندما كان وليا للعهد أقيم حفل خطابي أمامه ".
وأضاف مدني خلال لقائه في برنامج " اللقاء من الصفر "، قائلا:" دار حوار بيني وبين ابن عمي إياد في حفل خطابي أمام الملك سعود عندما كان عمري 10 سنوات "، لافتا:" قمت بدور السياسي وتحدثت عن تفاصيل هذه المهنة، بينما كان ابن عمى يقوم بدور جندي ويحكي تفاصيل المهنة ".
ولفت مدني:" الأمير سعود كان لا يحب المدح ولا النفاق، وكان يعتبر الافراط في المدح مثل الافراط في الذم وهذه من أجمل الصفات التي تميزه ".