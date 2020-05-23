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بالفيديو.. نزار مدني يكشف عن تفاصيل لقائه بالملك سعود

Time منذ 49 دقيقة
Views 1507
بالفيديو.. نزار مدني يكشف عن تفاصيل لقائه بالملك سعود

عادل الحربي (صدى):
تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق نزار مدني عن لقائه بالملك سعود- طيب الله ثراه، قائلا:" أتذكر زيارة الملك سعود عندما كان وليا للعهد أقيم حفل خطابي أمامه ".

وأضاف مدني خلال لقائه في برنامج " اللقاء من الصفر "، قائلا:" دار حوار بيني وبين ابن عمي إياد في حفل خطابي أمام الملك سعود عندما كان  عمري 10 سنوات "، لافتا:" قمت بدور السياسي وتحدثت عن تفاصيل هذه المهنة، بينما كان ابن عمى يقوم بدور جندي ويحكي تفاصيل المهنة ".

ولفت مدني:" الأمير سعود كان لا يحب المدح ولا النفاق، وكان يعتبر الافراط في المدح مثل الافراط في الذم وهذه من أجمل الصفات التي تميزه ". 

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أحدث التعليقات

زائر
فيه شي علي الاسفلت اما زيت منكب او شي يزحلق
ابوبدر
معروف الحمدين وذميم معروفين بالتخريب والارهاب والدونية. باعوا دينهم وربعهم وعوانيهم وتعاضدوا مع بني صهيون وش ترجون منهم. انسوا مثل هذولا لازم يتم قطع دابرهم
سوسن
فاغرة😲
بندر الحربي
الله المستعاااااااااااااان... لاتعليق
ابوبدر
لا مبرر لاي جرم ولكن البنت اذا فلتت وحبت اللف والدوران وعاشته فهي اللي تجني على نفسها. ولا احد يقول هي حرة. لاني بارد عليه واقول عساك بحرارة تقطع جنبك الحرة ما تسوي افعال مخزية واباحية واعمال رذيلة. الحرة اللي تكون تشتغل بمكان نظيف وبيىة محترمة بادب واحترام ولو حبت تفرح وتستانس مع بنات مثلها مؤدبات محترمات وبامور مبهجة بس غير محرمة موب مع شلل شباب وبنات خربانين واذا جابت اامصايب وصار لها شيء قامت تتشكى وتبي حقها. بالعكس اللي مثل هذي لازم تتحاسب قبل يحاسبون اللي معاها لانها مسوية افعال وناشرة فيديوهات لها والله اقرب ما تكون للافلام البورنو والبلاي بوي.

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