حفتر يفتح النار على أردوغان ويتهم «الوفاق» ببيع ليبيا

طرابلس (صدى):
فتح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، النار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.
وقال حفتر في كلمة مسجلة عبر اللاسلكي بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إنه على جميع الجنود مواصلة القتال حتى رد "المستعمر" مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف".
وتابع: "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر، كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا".
وقال في كلمته بمناسبة العيد: "كل تركي باغ وطئ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة وشعبكم معكم والله ينصركم فلا غالب لكم".