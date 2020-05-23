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حفتر يفتح النار على أردوغان ويتهم «الوفاق» ببيع ليبيا

Time منذ 58 دقيقة
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حفتر يفتح النار على أردوغان ويتهم «الوفاق» ببيع ليبيا

طرابلس (صدى):
فتح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، النار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.

وقال حفتر في كلمة مسجلة عبر اللاسلكي بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إنه على جميع الجنود مواصلة القتال حتى رد "المستعمر" مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف".

وتابع: "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر، كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا".

وقال في كلمته بمناسبة العيد: "كل تركي باغ وطئ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة وشعبكم معكم والله ينصركم فلا غالب لكم".

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أحدث التعليقات

زائر
فيه شي علي الاسفلت اما زيت منكب او شي يزحلق
ابوبدر
معروف الحمدين وذميم معروفين بالتخريب والارهاب والدونية. باعوا دينهم وربعهم وعوانيهم وتعاضدوا مع بني صهيون وش ترجون منهم. انسوا مثل هذولا لازم يتم قطع دابرهم
سوسن
فاغرة😲
بندر الحربي
الله المستعاااااااااااااان... لاتعليق
ابوبدر
لا مبرر لاي جرم ولكن البنت اذا فلتت وحبت اللف والدوران وعاشته فهي اللي تجني على نفسها. ولا احد يقول هي حرة. لاني بارد عليه واقول عساك بحرارة تقطع جنبك الحرة ما تسوي افعال مخزية واباحية واعمال رذيلة. الحرة اللي تكون تشتغل بمكان نظيف وبيىة محترمة بادب واحترام ولو حبت تفرح وتستانس مع بنات مثلها مؤدبات محترمات وبامور مبهجة بس غير محرمة موب مع شلل شباب وبنات خربانين واذا جابت اامصايب وصار لها شيء قامت تتشكى وتبي حقها. بالعكس اللي مثل هذي لازم تتحاسب قبل يحاسبون اللي معاها لانها مسوية افعال وناشرة فيديوهات لها والله اقرب ما تكون للافلام البورنو والبلاي بوي.

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