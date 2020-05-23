نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"بن مساعد" يجيب عن أسئلة حساسة في قضية العفو عن قاتلي "خاشقجي"

Time منذ ساعة
Views 2700
"بن مساعد" يجيب عن أسئلة حساسة في قضية العفو عن قاتلي "خاشقجي"

علي القحطاني (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، على الأحاديث المتداولة بشأن العفو عن قاتلي جمال خاشقجي من قبل أبناءه.

وقال "بن مساعد" عبر "تويتر" : "يسألون :كيف يعفو أولياء الدم عن قاتلي جمال(رحمه الله) وهم مجهولون ولم تُعلن أساميهم؟ ج: لم تعلن أساميهم لأن الحكم الذي صدر على 5 بالإعدام هو حكم ابتدائي والقضاء لا يعلن أسماء الا بعد صدور حكم نهائي في آخر مراحل القضية.. وأسماء الـ5 معروفة لأولياءالدم كون ممثلهم حضر الجلسات".

وأضاف: "يقولون السعودية عفت عن قاتلي خاشقجي؛ ج:من عفى هم أولياء الدم،وحدثت آلاف حالات للعفو من أولياء عفوا وتنازلوا عن حقهم في القصاص إما بقبول الدية أو لوجه الله كما فعل أبناء جمال رحمه الله وجزاهم خيرًا،وعفوهم يسقط الحق الخاص(القتل قصاصًا)ويبقى الحق العام وهو ما تقره الدولة من عقوبات".

وتابع: " الموتورون المغرضون سيهاجمون السعودية مهما فعلت..وإلّا فأين اختفت شعارات الحرية والعدالة وحقوق الإنسان حين أسقطت ايران طائرة أوكرانية وقُتِل جميع ركابها ال176؟،وحين قتلت ايران المعارض الإيراني مولوي في اسطنبول في جريمة قوبلت بالتجاهل التام من اردوغان وكالمار وقناة الجزيرة؟!".

واستكمل: " المغرضين الحاقدين فلا جدوى من اقناعهم فأغلبهم يعرفون الحق وينكرونه والبقية منهم طرأوا على بالي وأنا أقرأ آية كريمة (كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلّادعاءً ونداءً صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون)".

واسطرد: "في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات(صفراء) تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول،وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية..لجزيرة تحولت من قناة إخبارية الى مجلة من تلك المجلات!"

 

‏أبناء جمال خاشقجي يعفون عن قاتل أبيهم لوجه الله

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
فيه شي علي الاسفلت اما زيت منكب او شي يزحلق
ابوبدر
معروف الحمدين وذميم معروفين بالتخريب والارهاب والدونية. باعوا دينهم وربعهم وعوانيهم وتعاضدوا مع بني صهيون وش ترجون منهم. انسوا مثل هذولا لازم يتم قطع دابرهم
سوسن
فاغرة😲
بندر الحربي
الله المستعاااااااااااااان... لاتعليق
ابوبدر
لا مبرر لاي جرم ولكن البنت اذا فلتت وحبت اللف والدوران وعاشته فهي اللي تجني على نفسها. ولا احد يقول هي حرة. لاني بارد عليه واقول عساك بحرارة تقطع جنبك الحرة ما تسوي افعال مخزية واباحية واعمال رذيلة. الحرة اللي تكون تشتغل بمكان نظيف وبيىة محترمة بادب واحترام ولو حبت تفرح وتستانس مع بنات مثلها مؤدبات محترمات وبامور مبهجة بس غير محرمة موب مع شلل شباب وبنات خربانين واذا جابت اامصايب وصار لها شيء قامت تتشكى وتبي حقها. بالعكس اللي مثل هذي لازم تتحاسب قبل يحاسبون اللي معاها لانها مسوية افعال وناشرة فيديوهات لها والله اقرب ما تكون للافلام البورنو والبلاي بوي.

أخر الأخبار

عروض مميزة من "الناغي" على هيواندي توسان 2020 
عروض مميزة من "الناغي" على هيواندي توسان 2020 
Time منذ 7 دقائق Views 1189
شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
Time منذ 10 دقائق Views 1239
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
Time منذ 18 دقيقة Views 1169
أضرار استخدام المناديل المبللة على البشرة 
أضرار استخدام المناديل المبللة على البشرة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1212
شقيق زعيم طالبان الملا عمر يمرح في قطر مقابل 50 ألف ريال قطري شهريا
شقيق زعيم طالبان الملا عمر يمرح في قطر مقابل 50 ألف ريال قطري شهريا
Time منذ 26 دقيقة Views 1437
سائق معصب على الاخير
سائق معصب على الاخير
Time منذ 27 دقيقة Views 312
ثلاث حوادث في نفس المكان بوقت قصير
ثلاث حوادث في نفس المكان بوقت قصير
Time منذ 28 دقيقة Views 271
عامل مصنع شاف الموت قدامه
عامل مصنع شاف الموت قدامه
Time منذ 28 دقيقة Views 213
سائق يدهس طفل
سائق يدهس طفل
Time منذ 29 دقيقة Views 247
رجل يرمي بنفسه امام قطار
رجل يرمي بنفسه امام قطار
Time منذ 29 دقيقة Views 244