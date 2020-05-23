مراقبو أمانة الطائف يشتبهون في إصابة وافد بكورونا أثناء مداهمتهم لمواقع مخالفة

الطائف (صدى):
كشف مراقبو الأمانة بمحافظة الطائف ممثلين عن "بلدية شرق الفرعية"، عن رصدهم لحالة اشتباه في كورونا، أثناء مُداهمتهم ليلة أمس وبمساندة أمنيةعددًا من المواقع المُخالفة والتي اتُخذت لخياطة الملابس النسائية والرجالية.
وقالت الأمانة إنه تم الاشتباه بعامل وافد لديه ارتفاع في درجة حرارته تزيد عن 38 درجة، أثناء استخدامهم جهاز الاستكشاف الحراري.
وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" بالطائف، وبمساندة من البحث الجنائي والشرطة، قد كشفوا عن 6 معامل من بينها شقة والبقية عبارةعن بدرومات بعمائر سكنية في حي الشهداء الشمالية، حولها أكثر من40 عاملًا من جنسيات مختلفة لمعامل لخياطة العبايات النسائية وبكميات كبيرة.