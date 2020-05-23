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مراقبو أمانة الطائف يشتبهون في إصابة وافد بكورونا أثناء مداهمتهم لمواقع مخالفة

Time منذ 4 دقائق
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مراقبو أمانة الطائف يشتبهون في إصابة وافد بكورونا أثناء مداهمتهم لمواقع مخالفة

الطائف (صدى):
كشف مراقبو الأمانة بمحافظة الطائف ممثلين عن "بلدية شرق الفرعية"، عن رصدهم لحالة اشتباه في كورونا، أثناء مُداهمتهم ليلة أمس وبمساندة أمنيةعددًا من المواقع المُخالفة والتي اتُخذت لخياطة الملابس النسائية والرجالية.

وقالت الأمانة إنه تم الاشتباه بعامل وافد لديه ارتفاع في درجة حرارته تزيد عن 38 درجة، أثناء استخدامهم جهاز الاستكشاف الحراري.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" بالطائف، وبمساندة من البحث الجنائي والشرطة، قد كشفوا عن 6 معامل من بينها شقة والبقية عبارةعن بدرومات بعمائر سكنية في حي الشهداء الشمالية، حولها أكثر من40 عاملًا من جنسيات مختلفة لمعامل لخياطة العبايات النسائية وبكميات كبيرة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شعيب مابيرقد شهر كامل 😂😂😂😂
ابوراكان٣١٣٢🇸🇦
اسئل الله العظيم لنا ولك ياتركي ولجميع أموات المسلمين والمسلمات الرحمه والمغفره وكل عام ووطني وولاة الأمر والمواطنين والمواطنات بكل خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجعلك تستنشقه من خشمك ويطلع نع أذانيك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمدلله الذي بلغنا شهر رمضان. وأتم لنا صيامه وقيامه وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش تقبضون علية بيض الله وجهه أصحاب السيارات الي تركو سياراتهم بوضع التشغيل وراحو من عند سياراتهم هم الي قالو له تعال أسرق سياراتنا

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