نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن يشكو أمانة جدة: «الأجانب يحاربوننا في سوق الخضار أمام أعينهم» (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 2948
Comment 5
مواطن يشكو أمانة جدة: «الأجانب يحاربوننا في سوق الخضار أمام أعينهم» (فيديو)

نايف السالم (صدى):
تقدم مواطن يدعى "ع.س" بشكوى ضد أمانة جدة، فيما يتعلق بتطبيق قرار إلزام عمل السعوديين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة.

وقال المواطن في شكواه لـ"صدى": "أتقدم بشكوى ضد أمانة جدة حيث التوجيهات واضحة إلزام عمل السعوديين في الاسواق المركزيه للخضار والفواكه إلا أن سوق الخضار والفواكه المركزي بجده المسيطرين عليهم الاجانب".

وتابع المواطن: " وأمانة جدة تشاهد هذا ولم تعد أي عقوبة لهم بل يتسترون عليهم وأنا كسعودي محارب من الاجانب والبلدية".

ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ للبلدية ولم يحضروا، متابعًا: "لم يحضروا وهم شايفين الأجانب ماسكين الحلقه واحنا كسعوديين نبيع ع الارصفه والبلديه تصادر علينا والاجنبي معزز مكرم تحت الضل ونحن أبناء الوطن ف الشمس وأذل".

واختتم شكواه: "أرجو من الله ثم منكم تشكيل لجنة عاجلة وتوقف هذه العمالات السابه التي قد اخذت خيرات البلاد أبناء الوطن احق بها وانا على استعداد الوقوف معهم وايضاح نوايا بعض موظفين الأمانه مع الجانب".

الجدير بالذكر أن "صدى" تحتفظ ببيانات المشتكي ورقم الشكوى المقدمة لوزارة الشؤون البلدية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
فيه شي علي الاسفلت اما زيت منكب او شي يزحلق
ابوبدر
معروف الحمدين وذميم معروفين بالتخريب والارهاب والدونية. باعوا دينهم وربعهم وعوانيهم وتعاضدوا مع بني صهيون وش ترجون منهم. انسوا مثل هذولا لازم يتم قطع دابرهم
سوسن
فاغرة😲
بندر الحربي
الله المستعاااااااااااااان... لاتعليق
ابوبدر
لا مبرر لاي جرم ولكن البنت اذا فلتت وحبت اللف والدوران وعاشته فهي اللي تجني على نفسها. ولا احد يقول هي حرة. لاني بارد عليه واقول عساك بحرارة تقطع جنبك الحرة ما تسوي افعال مخزية واباحية واعمال رذيلة. الحرة اللي تكون تشتغل بمكان نظيف وبيىة محترمة بادب واحترام ولو حبت تفرح وتستانس مع بنات مثلها مؤدبات محترمات وبامور مبهجة بس غير محرمة موب مع شلل شباب وبنات خربانين واذا جابت اامصايب وصار لها شيء قامت تتشكى وتبي حقها. بالعكس اللي مثل هذي لازم تتحاسب قبل يحاسبون اللي معاها لانها مسوية افعال وناشرة فيديوهات لها والله اقرب ما تكون للافلام البورنو والبلاي بوي.

أخر الأخبار

عروض مميزة من "الناغي" على هيواندي توسان 2020 
عروض مميزة من "الناغي" على هيواندي توسان 2020 
Time منذ 7 دقائق Views 1183
شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
Time منذ 10 دقائق Views 1239
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
Time منذ 18 دقيقة Views 1169
أضرار استخدام المناديل المبللة على البشرة 
أضرار استخدام المناديل المبللة على البشرة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1212
شقيق زعيم طالبان الملا عمر يمرح في قطر مقابل 50 ألف ريال قطري شهريا
شقيق زعيم طالبان الملا عمر يمرح في قطر مقابل 50 ألف ريال قطري شهريا
Time منذ 26 دقيقة Views 1437
سائق معصب على الاخير
سائق معصب على الاخير
Time منذ 27 دقيقة Views 312
ثلاث حوادث في نفس المكان بوقت قصير
ثلاث حوادث في نفس المكان بوقت قصير
Time منذ 27 دقيقة Views 271
عامل مصنع شاف الموت قدامه
عامل مصنع شاف الموت قدامه
Time منذ 28 دقيقة Views 213
سائق يدهس طفل
سائق يدهس طفل
Time منذ 29 دقيقة Views 247
رجل يرمي بنفسه امام قطار
رجل يرمي بنفسه امام قطار
Time منذ 29 دقيقة Views 244