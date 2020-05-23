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خطأ فادح لسكرتيرة ترامب بشأن حسابه المصرفي

Time منذ 9 دقائق
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خطأ فادح لسكرتيرة ترامب بشأن حسابه المصرفي

واشنطن (صدى):
وقعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في خطأ فادح عندما كشفت رقم الحساب المصرفي الخاص لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالإضافة إلى رقم التحويل المصرفي.

وتحدثت ماكناني، عن هذه المعلومات الخاصة والحساسة لطبيعة منصب دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض أعلنت فيه أن ترامب تبرع براتبه إلى وزارة الصحة لإجراء مزيد من الاختبارات والتجارب على فيروس كورونا.

وكان ترامب تعهد بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار بسبب وضعه كملياردير، مضيفا أنه سيتبرع بالمال للمؤسسات التي يختارها، وصباح اليوم كشف ماكناني أنه اختار التبرع بـ 100 ألف دولار من أرباحه لعام 2020 إلى قطاع الصحة؛ لدعم الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء ومكافحة فيروس كورونا، ثم لوحت بالشيك الذي كتبه للصحفيين.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شعيب مابيرقد شهر كامل 😂😂😂😂
ابوراكان٣١٣٢🇸🇦
اسئل الله العظيم لنا ولك ياتركي ولجميع أموات المسلمين والمسلمات الرحمه والمغفره وكل عام ووطني وولاة الأمر والمواطنين والمواطنات بكل خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجعلك تستنشقه من خشمك ويطلع نع أذانيك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمدلله الذي بلغنا شهر رمضان. وأتم لنا صيامه وقيامه وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش تقبضون علية بيض الله وجهه أصحاب السيارات الي تركو سياراتهم بوضع التشغيل وراحو من عند سياراتهم هم الي قالو له تعال أسرق سياراتنا

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