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استمرار الأمطار الرعدية بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
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استمرار الأمطار الرعدية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
حذرت هيئة الأرصاد، اليوم السبت، من استمرار تقلبات الطقس، مؤكدة على استمرار حالة الأمطار الرعدية والأتربة المثارة على المدينة المنورة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الحالة اليوم السبت في تمام الساعة 11 مساءً.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شعيب مابيرقد شهر كامل 😂😂😂😂
ابوراكان٣١٣٢🇸🇦
اسئل الله العظيم لنا ولك ياتركي ولجميع أموات المسلمين والمسلمات الرحمه والمغفره وكل عام ووطني وولاة الأمر والمواطنين والمواطنات بكل خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجعلك تستنشقه من خشمك ويطلع نع أذانيك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمدلله الذي بلغنا شهر رمضان. وأتم لنا صيامه وقيامه وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش تقبضون علية بيض الله وجهه أصحاب السيارات الي تركو سياراتهم بوضع التشغيل وراحو من عند سياراتهم هم الي قالو له تعال أسرق سياراتنا

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