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الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد

Time منذ 22 دقيقة
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الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد

الدمام (صدى):
أعلنت هيئة الأرصاد عن تسجيل الدمام غداً الأحد أول أيام عيد الفطر أعلى معدل للحرارة بـ٤٣ مئوية.

وم المتوقع أن تسجل مكة المكرمة والقنفذة ٣٩ درجة، والمدينة المنورة والرياض ٤٠ درجة، الأحساء وحفر الباطن ٤٢، بريدة ٤٠ درجة، وينبع ٣٨ مئوية، جدة ٣٦ مئوية.

وأكدت الأرصاد على استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عيدكم مبارك ياخادم البيتين الشريفين ، وكل عام وانتم بخير وسلام .. آمين ..
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ...
ابو محمد 😎
عتر ويستقوي على حرمه ...
ابو محمد 😎
سبحان من انجاهم ...
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..

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