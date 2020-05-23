نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أفغانستان تعتقل قائد طالباني عائدا من إيران قبل تنفيذه أعمال إرهابية

Time منذ 29 دقيقة
Views 1321
أفغانستان تعتقل قائد طالباني عائدا من إيران قبل تنفيذه أعمال إرهابية

كابول (صدى):
اعتقلت مديرية الأمن الوطنية الأفغانية، السبت، قائد طالباني يدعى "شفيع"، وهو معروف باسم "حافظ عمري"، قبل تنفيذه عملية خاصة في ولاية هرات المحاذية لمحافظة خراسان الإيرانية.

وقالت المديرية أن المعتقل الذي كان مسلحا؛ حيث ألقي القبض عليه وهو يترجل من سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت في بيان لها: "حافظ عمري اعتقل عندما ترجل من سيارة للحرس الثوري الإيراني في منقطة معسكر تبه سياه، محاولا دخول مديرية شيندند وبغية تنفيذ أعمال إرهابية (تخريبية) ضد سد باشدان المائي وجعل الطرق السريعة غير آمنة في ولاية هرات".

وأكد الأمن الأفغاني أن القائد الطالباني هو مسؤول عن تنظيم هجمات "إرهابية" داخل مدينة هرات العام الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عيدكم مبارك ياخادم البيتين الشريفين ، وكل عام وانتم بخير وسلام .. آمين ..
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ...
ابو محمد 😎
عتر ويستقوي على حرمه ...
ابو محمد 😎
سبحان من انجاهم ...
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الشيخ عبدالسلام السليمان: صلاة العيد تشرع في البيوت
بالفيديو.. الشيخ عبدالسلام السليمان: صلاة العيد تشرع في البيوت
Time منذ دقيقة Views 1034
شاهد.. طريقة جديدة لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية تجنب كورونا بالمملكة
شاهد.. طريقة جديدة لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية تجنب كورونا بالمملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1162
شاهد.. مدرجات مونشنجلادباخ تحتضن أكثر من 13 ألف مشجع مزيف
شاهد.. مدرجات مونشنجلادباخ تحتضن أكثر من 13 ألف مشجع مزيف
Time منذ 11 دقيقة Views 1211
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
Time منذ 12 دقيقة Views 1340
بالفيديو.. وزير الإسكان يمازح ابنته أمام الكاميرا
بالفيديو.. وزير الإسكان يمازح ابنته أمام الكاميرا
Time منذ 15 دقيقة Views 1444
الإعلان عن موعد عودة الدوري البرتغالي رسميا
الإعلان عن موعد عودة الدوري البرتغالي رسميا
Time منذ 19 دقيقة Views 1239
الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد
الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد
Time منذ 22 دقيقة Views 1401
لوشيسكو يتمسك ببقاء المحترف الإيطالي
لوشيسكو يتمسك ببقاء المحترف الإيطالي
Time منذ 25 دقيقة Views 1270
أفغانستان تعتقل قائد طالباني عائدا من إيران قبل تنفيذه أعمال إرهابية
أفغانستان تعتقل قائد طالباني عائدا من إيران قبل تنفيذه أعمال إرهابية
Time منذ 29 دقيقة Views 1321
الرياض تسجل أكبر عدد من المتعافين من كورونا
الرياض تسجل أكبر عدد من المتعافين من كورونا
Time منذ 29 دقيقة Views 1436