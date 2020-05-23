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"هدف" يودع 15.5 مليون ريال في حسابات 6252 معلما ومعلمة في المدارس الأهلية

Time منذ 49 دقيقة
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"هدف" يودع 15.5 مليون ريال في حسابات 6252 معلما ومعلمة في المدارس الأهلية

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أمس الأول, 15.5 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 6252 معلما ومعلمة، مستفيدون من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.

ويأتي تقديم الصندوق لموعد صرف الدعم المالي للبرنامج عن شهر مايو، عن وقتها المعتمد لمصادفة التاريخ المحدد للصرف مع إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص، وتتم إجراءات الصرف بصورة مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تحضير المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات، وحتى اعتماد الصندوق لإجراءات الصرف والايداع البنكي.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 02/07/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عيدكم مبارك ياخادم البيتين الشريفين ، وكل عام وانتم بخير وسلام .. آمين ..
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ...
ابو محمد 😎
عتر ويستقوي على حرمه ...
ابو محمد 😎
سبحان من انجاهم ...
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..

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