تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
اندلاع حريق بشقة بحي المطار بجازان
منذ ساعة
1495
جازان (صدى):
اندلع حريق، اليوم، في مجلس بشقة بحي المطار بمنطقة جازان بسبب التماس كهربائي في توصيلة كهربائية.
ومن جهتها، فقد تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
عيدكم مبارك ياخادم البيتين الشريفين ، وكل عام وانتم بخير وسلام .. آمين ..
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ...
ابو محمد 😎
عتر ويستقوي على حرمه ...
ابو محمد 😎
سبحان من انجاهم ...
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..
أخر الأخبار
بالفيديو.. الشيخ عبدالسلام السليمان: صلاة العيد تشرع في البيوت
منذ دقيقة
1026
شاهد.. طريقة جديدة لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية تجنب كورونا بالمملكة
منذ 5 دقائق
1148
شاهد.. مدرجات مونشنجلادباخ تحتضن أكثر من 13 ألف مشجع مزيف
منذ 10 دقائق
1209
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
منذ 12 دقيقة
1327
بالفيديو.. وزير الإسكان يمازح ابنته أمام الكاميرا
منذ 14 دقيقة
1439
الإعلان عن موعد عودة الدوري البرتغالي رسميا
منذ 18 دقيقة
1239
الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد
منذ 21 دقيقة
1399
لوشيسكو يتمسك ببقاء المحترف الإيطالي
منذ 25 دقيقة
1270
أفغانستان تعتقل قائد طالباني عائدا من إيران قبل تنفيذه أعمال إرهابية
منذ 28 دقيقة
1315
الرياض تسجل أكبر عدد من المتعافين من كورونا
منذ 29 دقيقة
1432