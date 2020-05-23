ֿ«قرداش» يكشف أسرار قتل 900 مدني عراقي غدرا على يد داعش (فيديو)

بغداد (صدى):
أزاح طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش في العراق، الستار عن تفاصيل قتل التنظيم 900 مدني عراقي غدرا.
وقال "قرداش" بعد القبض عليه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "العربية"، إن الشباب الذين قتلوا كانوا قد تم القبض عليهم من مناطق مختلفة من محافظة الأنبار العراقية.
ولفت إلى أنهم بعد أن أعلنوا توبتهم وقبول أفكار التنظيم، تم نقلهم وقتلهم بعد إعطائهم الأمان غدرا بشكل جماعي في سوريا.
وعلى جانب أخر أكد أن التنظيم الإرهابي الداعشي لا يوجد لديه قدرات في الوقت الحاضر بتجنيد عناصر وموارد بشرية وذلك بسبب قلة التمويل أو عدمه.