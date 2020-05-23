ضبط 700 مخالفة لقائدي مركبات التوصيل في القطيف

الدمام (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، بمحافظة القطيف.
وأسفرت الجولات عن تحرير ما يقرب من 700 مخالفة لقائدي المركبات، كما تم 200 إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وتعددت المخالفات والتى منها عدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود شهادة صحية للسائق، وعدم وجود معقمات داخل المركبات.
يذكر أن تلك الجولات تأتي بهدف التأكد من التزام قائدى المركبات باشتراطات الصحة والسلامة، لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية.