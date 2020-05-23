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ضبط 700 مخالفة لقائدي مركبات التوصيل في القطيف

Time منذ 17 دقيقة
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ضبط 700 مخالفة لقائدي مركبات التوصيل في القطيف

الدمام (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، بمحافظة القطيف.

وأسفرت الجولات عن تحرير ما يقرب من 700 مخالفة لقائدي المركبات، كما تم 200 إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتعددت المخالفات والتى منها عدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود شهادة صحية للسائق، وعدم وجود معقمات داخل المركبات.

يذكر أن تلك الجولات تأتي بهدف التأكد من التزام قائدى المركبات باشتراطات الصحة والسلامة، لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية.

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❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ام سالم يسمونها أهل الحلال / ملهي الرعيان
د محمد ماجد بخش
ترى كلنا عصى لا تعصى لولي الأمر ولابد للجميع من التفهم والتعاون والانقياد للأوامر فهي الصالح الأهم والأعم، أكرر بأن هذه الأزمة دروس وعظات - نقطة خارج السطر- على من ظلم شخصا ان يعدل وتوبته نفحة وقد كان رسول الله يعرض عن الحديث مع هند حتى ظهرت له تسأل فعرفها عليه الصلاة والسلام من رب السنوات والارض و الأنام وكان وحشي يحاول تكفير خطأه غفر الله لنا ولكم وله حتى قتل مسيلمة الكذاب إن لم تخونني ذاكرة تعليمي.
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
عوذه
ناصح
وماربك من الضالمين ببعيد
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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