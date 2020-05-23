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شاهد.. جو بايدن يفجر الغضب بعد تصريحات عنصرية بشأن أصحاب الأصول الأفريقية

Time منذ ساعة
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شاهد.. جو بايدن يفجر الغضب بعد تصريحات عنصرية بشأن أصحاب الأصول الأفريقية

وكالات (صدى):
اندلعت موجة غضب ضد الرئيس السابق جو بايدن والمرشح الرئاسي المفترض عن الحزب الديموقراطي، موجة غضب من الأمريكيين السود أثناء نقاشه على الفيديو مع أحدهم حول مستقبل السود في حال فاز بايدن بالرئاسة.

ولم يستطع بايدن أن يقنع الضيف ليقول له إذا لديك مشكلة في ما إذا كنت معي أو مع ترامب فأنت لست أسود، وهي التصريحات التي أثارت غضب الأمريكيين السود وهم كتلة انتخابية مهمة عن غضبهم الشديد وطالبوا بتقديم اعتذرا رسمي من قبل جو بايدن.

وصرح بايدن للمضيف: " إذا كان لديك مشكلة في معرفة ما إذا كنت معي أو مع ترمب، فأنت لست أسود "؛ ليرد المضيف قائلاً: " ليس له علاقة بترمب، بل له علاقة بحقيقة – أنني أريد شيئاً لمجتمعي " .

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❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ام سالم يسمونها أهل الحلال / ملهي الرعيان
د محمد ماجد بخش
ترى كلنا عصى لا تعصى لولي الأمر ولابد للجميع من التفهم والتعاون والانقياد للأوامر فهي الصالح الأهم والأعم، أكرر بأن هذه الأزمة دروس وعظات - نقطة خارج السطر- على من ظلم شخصا ان يعدل وتوبته نفحة وقد كان رسول الله يعرض عن الحديث مع هند حتى ظهرت له تسأل فعرفها عليه الصلاة والسلام من رب السنوات والارض و الأنام وكان وحشي يحاول تكفير خطأه غفر الله لنا ولكم وله حتى قتل مسيلمة الكذاب إن لم تخونني ذاكرة تعليمي.
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
عوذه
ناصح
وماربك من الضالمين ببعيد
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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