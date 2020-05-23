شاهد.. جو بايدن يفجر الغضب بعد تصريحات عنصرية بشأن أصحاب الأصول الأفريقية

وكالات (صدى):
اندلعت موجة غضب ضد الرئيس السابق جو بايدن والمرشح الرئاسي المفترض عن الحزب الديموقراطي، موجة غضب من الأمريكيين السود أثناء نقاشه على الفيديو مع أحدهم حول مستقبل السود في حال فاز بايدن بالرئاسة.
ولم يستطع بايدن أن يقنع الضيف ليقول له إذا لديك مشكلة في ما إذا كنت معي أو مع ترامب فأنت لست أسود، وهي التصريحات التي أثارت غضب الأمريكيين السود وهم كتلة انتخابية مهمة عن غضبهم الشديد وطالبوا بتقديم اعتذرا رسمي من قبل جو بايدن.
وصرح بايدن للمضيف: " إذا كان لديك مشكلة في معرفة ما إذا كنت معي أو مع ترمب، فأنت لست أسود "؛ ليرد المضيف قائلاً: " ليس له علاقة بترمب، بل له علاقة بحقيقة – أنني أريد شيئاً لمجتمعي " .