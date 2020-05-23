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قيادي داعشي يزيح الستار عن أسرار خطيرة بشأن حرق الطيار الأردني

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قيادي داعشي يزيح الستار عن أسرار خطيرة بشأن حرق الطيار الأردني

وكالات (صدى):
سرد طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش في العراق، أسرارًا خطيرة بشأن مأساة حرق الطيار الأردني؛ لافتًا إلى أن بعض قادة التنظيم كانوا يفكرون بإطلاق سراحه بعد مفاوضات مع الأردن ومقايضته بأي صفقة مناسبة لذلك.

وأوضح القيادي الداعشي في حواره مع "العربية. نت" أن بعض القادة المتشددين نجحوا في إقناع البغدادي بإعدامه رفعا لمعنويات المقاتلين؛ حيث أصر الإرهابي المقبور (أبو محمد فرقان) والتقى بالبغدادي وطلب منه إنشاء إصدار "شفاء الصدور" الخاص بحرق الطيار للرفع من معنويات المقاتلين داخل التنظيم.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أنه لا توجد قدرات في الوقت الحاضر بتجنيد عناصر وموارد بشرية وذلك بسبب قلة التمويل أو عدمه؛ قائلًا أن الأسرى الأجانب (أسرى الأطراف الأخرى): بعد أسرهم يتم تسليمهم إلى ما يسمى بـ(هيئة الأسرى والشهداء) وهي المسؤولة عنهم والمخولة بالتفاوض مع الأطراف الأخرى.

وقال أن أسرى تنظيم داعش المسؤول عن إيداعهم يكون (ديوان الأمن) ويحكم في أمورهم القضاء؛ فيما هناك من أسرهم التنظيم بسبب الأمور المنهجية المختلف عليها داخل التنظيم مثل تيار (الغلاة) والذي أمر البغدادي باعتقالهم والمسؤول عن احتجازهم والتحقيق معهم (ديوان الأمن) وبعدها ترفع أوراقهم إلى (اللجنة المفوضة) لغرض البت بأمرهم.

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د محمد ماجد بخش
ترى كلنا عصى لا تعصى لولي الأمر ولابد للجميع من التفهم والتعاون والانقياد للأوامر فهي الصالح الأهم والأعم، أكرر بأن هذه الأزمة دروس وعظات - نقطة خارج السطر- على من ظلم شخصا ان يعدل وتوبته نفحة وقد كان رسول الله يعرض عن الحديث مع هند حتى ظهرت له تسأل فعرفها عليه الصلاة والسلام من رب السنوات والارض و الأنام وكان وحشي يحاول تكفير خطأه غفر الله لنا ولكم وله حتى قتل مسيلمة الكذاب إن لم تخونني ذاكرة تعليمي.
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
عوذه
ناصح
وماربك من الضالمين ببعيد
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ناصح
معذوره كورونا يومنه اتتنا,,,بلان بلان من علوم اهلكتنا

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