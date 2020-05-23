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«الصحة»: تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 18 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة؛ حيث الجنس:21 % إناث، ذكور 79 %؛ فيما العمر: 10 % أطفال، 86 %، بالغون، 4 % كبار السن، أما الجنسية: 35 % مواطنون، جنسيات أخرى 65 %.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات التراكمي 70,161؛ فيما إجمالي الحالات النشطة 28,546 منها 339 حرجة، بينما إجمالي حالات التعافي 41,236، وإجمالي حالات الوفاة 379 حالة؛ حيث تم تسجيل 2233 حالة تعافي جديدة.

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أحدث التعليقات

ابو طلال
الله أعلم بحال العباد ولكن العمر بيدي الله ونحن في هذي هي الدنيا مسافرين والموت حق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تركي ذكي يتعمد يتسفز عواطف الناس مشت معه مره وصار كل اشوي يسويها😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الجسر غلطان المفروض كان ينحني وينزل شوي مايدري أن في ناس تسوق سياراتها فوقه ومنشغله بجوالاتها
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تطفيرة العيد تسوي أكثر من كذا😂

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