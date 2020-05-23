"يا رصاصة راشقة في قلب العميل" قصيدة مؤثرة في رثاء الشهيد المصري أحمد منسي

القاهرة (صدى):
نظم الشاعر المصري والخبير الإقتصادي الدكتور ضياء حلمي قصيدة وطنية مؤثرة يرثي بها الشهيد البطل "أحمد منسي " والذي استشهد في الحادث الإرهابي على كمين البرث في سيناء، وسلط مسلسل "الإختيار " الضوء عليه .
وخص الشاعر "صدى " بالقصيدة المؤثرة بالتزامن مع النجاح الواسع لمسلسل "الإختيار " .
وأهدى الشاعر القصيدة لكل شهداء الإرهاب الخسيس في مصر والوطن العربي ، وجاءت أبياتها كالتالي :
أحمد يا منسي ..
في ناس تموت عشان تعيش وناس بحق وناس مفيش !
الحكاية مش عشت كام وخدت كام ساعات فلوس مابتشتريش !
حتى الأسامي مش معاني مش كلامك أو كلامي هوانت "منسي " ؟ !!
دا انت في قلب كل مصري شافك تموت عشان يعيش
وهو "فكري" يعني فاكر ولاً "قدري " يعني قادر ؟؟
كل طفل فينا ذاكر أن " منسي " يعني "حاضر "
أما اللي غاب إرهابي خاب واحنا ناسك جوانا قلبك فينا راسك
شوفت أخوك ؟ ..الجندي واقف كان دراعك خد ستين رصاصة ولا عمره باعك
وقف عنيد يحمي المصاب جمبه الشهيد ومن بعيد ملايكة تحرس وتقول دا عيد والفجر طالع من جديد
فجر حر فجر نصر ..يا منسي انت وردة في ارض مصر يرويها كل بيت تسقيها كل إيد
يا منسي ياحكاية كل جيل يارصاصة راشقة في قلب العميل
يامنسي هوانت مت ؟ !لا ما متش دا وعد رب وكلنا جواك وعيد
وناس تموت عشان تعيش وناس بحق وناس مفيش !