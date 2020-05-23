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رجل أمن في لحظة إيمانية أثناء أداء واجبه

Time منذ ساعة
Views 914
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رجل أمن في لحظة إيمانية أثناء أداء واجبه
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أحدث التعليقات

ابو طلال
الله أعلم بحال العباد ولكن العمر بيدي الله ونحن في هذي هي الدنيا مسافرين والموت حق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تركي ذكي يتعمد يتسفز عواطف الناس مشت معه مره وصار كل اشوي يسويها😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الجسر غلطان المفروض كان ينحني وينزل شوي مايدري أن في ناس تسوق سياراتها فوقه ومنشغله بجوالاتها
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تطفيرة العيد تسوي أكثر من كذا😂

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