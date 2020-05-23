لص يصعق نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالسرقة

واشنطن (صدى):
عمد رجل إلى السطو على مقر كشك الراديو الذي يعمل به على طريق "الصن ست بوينت" بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تنكر بارتداء قناع للتزلج أزرق اللون، ودخل الكشك حاملًا رذاذ الفلفل ومسدسا صاعقا.
وكانت هناك امرأة تعمل في نوبتها، وعندما رأت المسدس ألقت بنفسها على الأرض فقام برشها برذاذ الفلفل، ثم حاولت الهرب، وقبل أن يهرب صعقها بالمسدس الكهربائى، ولكنه صعق يده ففر هاربا وألقى بالقناع فى إحدى حاويات النفايات بمكان قريب من المكان الذي شهد الجريمة.
وعاد رجل في عصر اليوم التالي من أجل نوبة عمله المعتادة، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه على الفور من قبل رجال الشرطة، واعترف بجريمته ومحاولة سطوه على الكشك.