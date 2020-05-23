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لص يصعق نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالسرقة

Time منذ 15 دقيقة
Views 310
لص يصعق نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالسرقة

واشنطن (صدى):
عمد رجل إلى السطو على مقر كشك الراديو الذي يعمل به على طريق "الصن ست بوينت" بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تنكر بارتداء قناع للتزلج أزرق اللون، ودخل الكشك حاملًا رذاذ الفلفل ومسدسا صاعقا.

وكانت هناك امرأة تعمل في نوبتها، وعندما رأت المسدس ألقت بنفسها على الأرض فقام برشها برذاذ الفلفل، ثم حاولت الهرب، وقبل أن يهرب صعقها بالمسدس الكهربائى، ولكنه صعق يده ففر هاربا وألقى بالقناع فى إحدى حاويات النفايات بمكان قريب من المكان الذي شهد الجريمة.

وعاد رجل في عصر اليوم التالي من أجل نوبة عمله المعتادة، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه على الفور من قبل رجال الشرطة، واعترف بجريمته ومحاولة سطوه على الكشك.

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أحدث التعليقات

فبصل
طيب طيب
ابو عمار
مبروك
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طيب ليه ما تعلم ابوك يعاقبه ! ليه ما تحاول تدافع عن نفسك
الدوري السعودي
من لا يملك خبرة التطبيقات أو يملك جوال أبو كشاف و ما عنده تطبيق توكلنا بأكل تبن !!! و من يقول ليش الشكوة أو ساعة تكفي نحن نسكن في مخطط جديد خارج المدينة به عمران متباعد عن بعض و لا توصلنا التطبيقات و إذا طلبنا بمكالمة جوال يردوا علينا أطلب من التطبيق و بصكر الخط و أقرب مدينة نحتاج 30 دقيقة ذهاب و مثلها رجعة !!!! حلها يا زعيم أبو عمار
ابو عمار
ههههههههههههههه منظرهم بالكمامات يضحك ... ما فيه داعي للكمامات الا اذا الانسان مصاب بلافلونزا

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