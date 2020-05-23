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بالصور.. جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

Time منذ 20 دقيقة
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بالصور.. جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

الرياض (صدى):
شنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الفرق الرقابية، من ضبط 518 مخالفة بمنطقة مكة المكرمة، و423 مخالفة بمنطقة الرياض، و272 مخالفة بالشرقية، و133 مخالفة بالمدينة المنورة، و108 مخالفات بمنطقة جازان، و82 مخالفة بمنطقة حائل، و77 مخالفة بمنطقة الباحة، و59 مخالفة بمنطقة الجوف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 43 مخالفة بمنطقة تبوك، و28 مخالفة بمنطقة الحدود الشمالية، و27 مخالفة بمنطقة نجران، و22 مخالفة بمنطقة عسير، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ فيما هناك وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر.

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أحدث التعليقات

فبصل
طيب طيب
ابو عمار
مبروك
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طيب ليه ما تعلم ابوك يعاقبه ! ليه ما تحاول تدافع عن نفسك
الدوري السعودي
من لا يملك خبرة التطبيقات أو يملك جوال أبو كشاف و ما عنده تطبيق توكلنا بأكل تبن !!! و من يقول ليش الشكوة أو ساعة تكفي نحن نسكن في مخطط جديد خارج المدينة به عمران متباعد عن بعض و لا توصلنا التطبيقات و إذا طلبنا بمكالمة جوال يردوا علينا أطلب من التطبيق و بصكر الخط و أقرب مدينة نحتاج 30 دقيقة ذهاب و مثلها رجعة !!!! حلها يا زعيم أبو عمار
ابو عمار
ههههههههههههههه منظرهم بالكمامات يضحك ... ما فيه داعي للكمامات الا اذا الانسان مصاب بلافلونزا

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