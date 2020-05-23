سر محاولات «أردوغان» المستميتة للسيطرة على أكبر بنوك تركيا

أنقرة (صدى):
كشف نائب تركي سابق سر محاولات " أردوغان " المستميته للإستحواذ على "إش بنك " أكبر وأعرق بنوك تركيا .
وأكد النائب أركان أردمير أن " أردوغان " يريد تحويل الأنظار عن سوء إدارته خاصةً في الفترة الحالية من ناحية ، وتعويض خزانة الدولة بأي موارد بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية بسبب " كورونا " من ناحية أخرى .
وتواجه عملية شراء 28 % من أسهم البنك معارضة كبيرة من قبل خبراء الإقتصاد في تركيا إذ يعتبر أكبر وأول مصرف تركي، والذي أنشأه مؤسس تركيا كمال أتاتورك قبل نحو 100 عام ويعتبر انتهاك لوصيته ، كما أنه لا يستنزف الحكومة كالبنوك الأخرى التي استنزفت 32 مليار دولار من خزانة الدولة .
وكان "أردغان " قد سعى في اخر 2018 لشراء البنك ، ثم حاول مرتين أخريين في فبراير 2019 و 2020 وسط حالة من الإستياء في الشارع التركي .