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سر محاولات «أردوغان» المستميتة للسيطرة على أكبر بنوك تركيا

Time منذ 26 دقيقة
Views 1326
سر محاولات «أردوغان» المستميتة للسيطرة على أكبر بنوك تركيا

أنقرة (صدى):
كشف نائب تركي سابق سر محاولات " أردوغان " المستميته للإستحواذ على "إش بنك " أكبر وأعرق بنوك تركيا .

وأكد النائب أركان أردمير أن " أردوغان " يريد تحويل الأنظار عن سوء إدارته خاصةً في الفترة الحالية من ناحية ، وتعويض خزانة الدولة بأي موارد بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية بسبب " كورونا " من ناحية أخرى .

وتواجه عملية شراء 28 % من أسهم البنك معارضة كبيرة من قبل خبراء الإقتصاد في تركيا إذ يعتبر أكبر وأول مصرف تركي، والذي أنشأه مؤسس تركيا كمال أتاتورك قبل نحو 100 عام ويعتبر انتهاك لوصيته ، كما أنه لا يستنزف الحكومة كالبنوك الأخرى التي استنزفت 32 مليار دولار من خزانة الدولة .

وكان "أردغان " قد سعى في اخر 2018 لشراء البنك ، ثم حاول مرتين أخريين في فبراير 2019 و 2020 وسط حالة من الإستياء في الشارع التركي .

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أحدث التعليقات

فبصل
طيب طيب
ابو عمار
مبروك
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طيب ليه ما تعلم ابوك يعاقبه ! ليه ما تحاول تدافع عن نفسك
الدوري السعودي
من لا يملك خبرة التطبيقات أو يملك جوال أبو كشاف و ما عنده تطبيق توكلنا بأكل تبن !!! و من يقول ليش الشكوة أو ساعة تكفي نحن نسكن في مخطط جديد خارج المدينة به عمران متباعد عن بعض و لا توصلنا التطبيقات و إذا طلبنا بمكالمة جوال يردوا علينا أطلب من التطبيق و بصكر الخط و أقرب مدينة نحتاج 30 دقيقة ذهاب و مثلها رجعة !!!! حلها يا زعيم أبو عمار
ابو عمار
ههههههههههههههه منظرهم بالكمامات يضحك ... ما فيه داعي للكمامات الا اذا الانسان مصاب بلافلونزا

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