شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار رئيسي- إدارة المواهب (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو التنظيم الصناعي، أو التطوير التنظيمي)، ومخطط- الصيانة (الجبيل): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الآلات الميكانيكية، والأدوات الكهربائية)، أو أي مجال ذي الصلة.
وأشارت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .