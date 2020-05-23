نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1433
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار رئيسي- إدارة المواهب (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو التنظيم الصناعي، أو التطوير التنظيمي)، ومخطط- الصيانة (الجبيل): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الآلات الميكانيكية، والأدوات الكهربائية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

فبصل
طيب طيب
ابو عمار
مبروك
------
طيب ليه ما تعلم ابوك يعاقبه ! ليه ما تحاول تدافع عن نفسك
الدوري السعودي
من لا يملك خبرة التطبيقات أو يملك جوال أبو كشاف و ما عنده تطبيق توكلنا بأكل تبن !!! و من يقول ليش الشكوة أو ساعة تكفي نحن نسكن في مخطط جديد خارج المدينة به عمران متباعد عن بعض و لا توصلنا التطبيقات و إذا طلبنا بمكالمة جوال يردوا علينا أطلب من التطبيق و بصكر الخط و أقرب مدينة نحتاج 30 دقيقة ذهاب و مثلها رجعة !!!! حلها يا زعيم أبو عمار
ابو عمار
ههههههههههههههه منظرهم بالكمامات يضحك ... ما فيه داعي للكمامات الا اذا الانسان مصاب بلافلونزا

أخر الأخبار

شاهد.. سيارات كهربائية صغيرة وعصرية تحل مشكلات الازدحام والوقود
شاهد.. سيارات كهربائية صغيرة وعصرية تحل مشكلات الازدحام والوقود
Time منذ دقيقتين Views 1025
تغريدة غريبة لـ «تركي آل الشيخ» تثير قلق متابعيه
تغريدة غريبة لـ «تركي آل الشيخ» تثير قلق متابعيه
Time منذ 5 دقائق Views 1177
«حقوق الإنسان» توضح الحقوق الواجبة للمستفيدين من خدمات الإتصالات
«حقوق الإنسان» توضح الحقوق الواجبة للمستفيدين من خدمات الإتصالات
Time منذ 6 دقائق Views 1124
لص يصعق نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالسرقة
لص يصعق نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالسرقة
Time منذ 14 دقيقة Views 323
حادث مروري على طريق الهمجة في الأفلاج
حادث مروري على طريق الهمجة في الأفلاج
Time منذ 15 دقيقة Views 1287
بالصور.. جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد
بالصور.. جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد
Time منذ 19 دقيقة Views 1288
إنترميلان يحسم مصير «إيكاردي» بعد عرض باريس سان جيرمان
إنترميلان يحسم مصير «إيكاردي» بعد عرض باريس سان جيرمان
Time منذ 20 دقيقة Views 1241
سر محاولات «أردوغان» المستميتة للسيطرة على أكبر بنوك تركيا
سر محاولات «أردوغان» المستميتة للسيطرة على أكبر بنوك تركيا
Time منذ 26 دقيقة Views 1324
صابر الرباعي يرزق بمولودة جديدة
صابر الرباعي يرزق بمولودة جديدة
Time منذ 27 دقيقة Views 1155
بالصور.. نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزراء يبحثون العلاقات الأخوية مع المملكة
بالصور.. نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزراء يبحثون العلاقات الأخوية مع المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1441