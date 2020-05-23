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بالصور.. تطبيق منع التجول الكلي بالجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

Time منذ ساعة
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بالصور.. تطبيق منع التجول الكلي بالجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

سكاكا (صدى):
مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف الموافق 30 / 09 / 1441هـ، بدأت شوارع مدينة سكاكا خالية من المشاة والسيارات عدا مركبات الجهات المستثناة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وصولا إلى منازلهم.

وشهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين بمنع التجول، حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا كوفيد - 19، وسط تمركز نقاط الجهات الأمنية وبالمسح داخل الأحياء للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، حفاظا على سلامتهم للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وثقت جهود رجال الأمن من الجهات الأمنية في مدينة سكاكا الذين يبادرون بتقديم السلام والدعاء لك بالسلامة مع استمرار انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق " توكلنا ".

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أحدث التعليقات

فبصل
طيب طيب
ابو عمار
مبروك
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طيب ليه ما تعلم ابوك يعاقبه ! ليه ما تحاول تدافع عن نفسك
الدوري السعودي
من لا يملك خبرة التطبيقات أو يملك جوال أبو كشاف و ما عنده تطبيق توكلنا بأكل تبن !!! و من يقول ليش الشكوة أو ساعة تكفي نحن نسكن في مخطط جديد خارج المدينة به عمران متباعد عن بعض و لا توصلنا التطبيقات و إذا طلبنا بمكالمة جوال يردوا علينا أطلب من التطبيق و بصكر الخط و أقرب مدينة نحتاج 30 دقيقة ذهاب و مثلها رجعة !!!! حلها يا زعيم أبو عمار
ابو عمار
ههههههههههههههه منظرهم بالكمامات يضحك ... ما فيه داعي للكمامات الا اذا الانسان مصاب بلافلونزا

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