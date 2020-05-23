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بالصور.. الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا تغادر مطار سيدني

Time منذ 10 دقائق
Views 1140
بالصور.. الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا تغادر مطار سيدني

كانبرا (صدى):
تحركت الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا، والراغبين في العودة إلى المملكة، اليوم السبت، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

وأوضحت سفارة المملكة في أستراليا، إن المواطنين غادروا مطار سيدني على متن طائرة للخطوط السعودية، إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.

ومن الجدير بالذكر، أن الدفعة الأولى من المواطنين العائدين من أستراليا؛ كانت وصلت مساء الجمعة قبل الماضية، إلى مطار الملك فهد، وقد طُبقت عليهم التدابير الاحترازية من تفشي الجائحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا نظلمونها ياناس .. .. شوفوا دموعها اربع اربع على خدودها ، اللي كنها خدود سـ....... ـ متصروعه على الرواج ... استغفر الله .. .. خلق الله حسن ..
ابو عمار
خلاص يا سميه تزوجتي كثير ايام الشباب والحين ما اضن انك مرغوبه عند الرجال الا حق السوالف يمكن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
عيد ارمضان
محرر صدي حذف التعليق و ضع يدين فقط لأن التعليق ما عجبه.

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