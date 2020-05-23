بالصور.. الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا تغادر مطار سيدني

كانبرا (صدى):
تحركت الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا، والراغبين في العودة إلى المملكة، اليوم السبت، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.
وأوضحت سفارة المملكة في أستراليا، إن المواطنين غادروا مطار سيدني على متن طائرة للخطوط السعودية، إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.
ومن الجدير بالذكر، أن الدفعة الأولى من المواطنين العائدين من أستراليا؛ كانت وصلت مساء الجمعة قبل الماضية، إلى مطار الملك فهد، وقد طُبقت عليهم التدابير الاحترازية من تفشي الجائحة.