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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

Time منذ ساعة
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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

جازان (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و فيفا، و هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

فبصل
طيب طيب
ابو عمار
مبروك
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طيب ليه ما تعلم ابوك يعاقبه ! ليه ما تحاول تدافع عن نفسك
الدوري السعودي
من لا يملك خبرة التطبيقات أو يملك جوال أبو كشاف و ما عنده تطبيق توكلنا بأكل تبن !!! و من يقول ليش الشكوة أو ساعة تكفي نحن نسكن في مخطط جديد خارج المدينة به عمران متباعد عن بعض و لا توصلنا التطبيقات و إذا طلبنا بمكالمة جوال يردوا علينا أطلب من التطبيق و بصكر الخط و أقرب مدينة نحتاج 30 دقيقة ذهاب و مثلها رجعة !!!! حلها يا زعيم أبو عمار
ابو عمار
ههههههههههههههه منظرهم بالكمامات يضحك ... ما فيه داعي للكمامات الا اذا الانسان مصاب بلافلونزا

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