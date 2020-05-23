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«الفلك الدولي»: الدول التي أعلنت عن العيد السبت أخطأت في رؤية الهلال

Time منذ 17 دقيقة
Views 1455
«الفلك الدولي»: الدول التي أعلنت عن العيد السبت أخطأت في رؤية الهلال

وكالات (صدى):
أكد مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، أن خطأ في رؤية الهلال قد يكون السبب وراء ثبوت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الأفريقية التي أعلنت اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك لديها.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن تلك الدول قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال؛ قائلًا: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال، مساء يوم الجمعة، على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي" .

وأشار المركز إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدًّا ولافت للنظر كما هو مُبَيّن في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب؛ فيما أرفق صورة توضّح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي؛ وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا.

وكانت عدة دول مثل: موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي، قد أكدت ثبوت رؤية هلال شوال، مساء الجمعة، لتعلن عيد الفطر اليوم السبت؛ وذلك رغم أنه من الناحية العلمية يبدو من شبه المستحيل رؤية الهلال، مساء الجمعة، نظرًا لغروب القمر قبل الشمس كما أكد المختصون.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا نظلمونها ياناس .. .. شوفوا دموعها اربع اربع على خدودها ، اللي كنها خدود سـ....... ـ متصروعه على الرواج ... استغفر الله .. .. خلق الله حسن ..
ابو عمار
خلاص يا سميه تزوجتي كثير ايام الشباب والحين ما اضن انك مرغوبه عند الرجال الا حق السوالف يمكن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
عيد ارمضان
محرر صدي حذف التعليق و ضع يدين فقط لأن التعليق ما عجبه.

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