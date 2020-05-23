نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

Time منذ 54 دقيقة
Views 1477
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

الرياض (صدى):
أعلن وزير التجارة، ماجد القصبي، اليوم السبت، عن موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، المؤلفة من 16 مادة مفصّلة تشمل تنظيم الامتياز التجاري، فضلًا عن ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.

وتنص اللائحة على تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام، وتحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

وتضم اللائحة: تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله؛ فضلًا عن تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز، وتحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا نظلمونها ياناس .. .. شوفوا دموعها اربع اربع على خدودها ، اللي كنها خدود سـ....... ـ متصروعه على الرواج ... استغفر الله .. .. خلق الله حسن ..
ابو عمار
خلاص يا سميه تزوجتي كثير ايام الشباب والحين ما اضن انك مرغوبه عند الرجال الا حق السوالف يمكن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
عيد ارمضان
محرر صدي حذف التعليق و ضع يدين فقط لأن التعليق ما عجبه.

أخر الأخبار

عارضة أزياء ضمن ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة
عارضة أزياء ضمن ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة
Time منذ دقيقتين Views 48
جيلي تخطط لإطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا
جيلي تخطط لإطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا
Time منذ 5 دقائق Views 1073
بالصور.. «بلدية الخرج» تغلق 7 محلات للحلويات
بالصور.. «بلدية الخرج» تغلق 7 محلات للحلويات
Time منذ 8 دقائق Views 1158
بالصور.. الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا تغادر مطار سيدني
بالصور.. الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا تغادر مطار سيدني
Time منذ 9 دقائق Views 1139
«الفلك الدولي»: الدول التي أعلنت عن العيد السبت أخطأت في رؤية الهلال
«الفلك الدولي»: الدول التي أعلنت عن العيد السبت أخطأت في رؤية الهلال
Time منذ 16 دقيقة Views 1452
سمية الخشاب تتحدث عن أنباء زواجها للمرة الرابعة
سمية الخشاب تتحدث عن أنباء زواجها للمرة الرابعة
Time منذ 22 دقيقة Views 1440
«نيلسون سيميدو» يغادر برشلونة في صفقة تبادلية
«نيلسون سيميدو» يغادر برشلونة في صفقة تبادلية
Time منذ 23 دقيقة Views 1280
تفاصيل مروعة لمقتل قائد بارز بالجيش اليمني والتمثيل بجثته على يد الحوثيين
تفاصيل مروعة لمقتل قائد بارز بالجيش اليمني والتمثيل بجثته على يد الحوثيين
Time منذ 44 دقيقة Views 2230
علامات وأسرار في فستان زفاف ميجان ماركل
علامات وأسرار في فستان زفاف ميجان ماركل
Time منذ 50 دقيقة Views 455
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
Time منذ 54 دقيقة Views 1477