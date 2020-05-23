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تفاصيل مروعة لمقتل قائد بارز بالجيش اليمني والتمثيل بجثته على يد الحوثيين

Time منذ 44 دقيقة
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تفاصيل مروعة لمقتل قائد بارز بالجيش اليمني والتمثيل بجثته على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
تواصل المليشيات الحوثية عملياتها الإجرامية في اليمن وتبديلها لكل خطوة سلام في سبيل تخليص اليمن من صراعه المرير .

فبينما اتفق الجيش اليمني مع الحوثيين على صفقة تبادل أسرى تنص على تبادل اللواء حسين العصيمي قائد كتيبة المشاه الأسير منذ أشهر مقابل أسرى حوثيين ، نكسوا كلمتهم كالمعهود عنهم وأرسلو جثته بعد التمثيل به وتشوييه في مشاهد مروعة .

وفوجئ الجيش اليمني بجثة اللواء الراحل وقد سكبوا عليها مادة الأسيد الحارقة وآثار أخرى للتعذيب الإجرامي .

وكان اللواء الشهيد قد ظهر قبل عدة أشهر على قناة المسيرة التابعة للحوثيين وكان حينها بصحة جيدة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا نظلمونها ياناس .. .. شوفوا دموعها اربع اربع على خدودها ، اللي كنها خدود سـ....... ـ متصروعه على الرواج ... استغفر الله .. .. خلق الله حسن ..
ابو عمار
خلاص يا سميه تزوجتي كثير ايام الشباب والحين ما اضن انك مرغوبه عند الرجال الا حق السوالف يمكن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
عيد ارمضان
محرر صدي حذف التعليق و ضع يدين فقط لأن التعليق ما عجبه.

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