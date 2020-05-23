تفاصيل مروعة لمقتل قائد بارز بالجيش اليمني والتمثيل بجثته على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
تواصل المليشيات الحوثية عملياتها الإجرامية في اليمن وتبديلها لكل خطوة سلام في سبيل تخليص اليمن من صراعه المرير .
فبينما اتفق الجيش اليمني مع الحوثيين على صفقة تبادل أسرى تنص على تبادل اللواء حسين العصيمي قائد كتيبة المشاه الأسير منذ أشهر مقابل أسرى حوثيين ، نكسوا كلمتهم كالمعهود عنهم وأرسلو جثته بعد التمثيل به وتشوييه في مشاهد مروعة .
وفوجئ الجيش اليمني بجثة اللواء الراحل وقد سكبوا عليها مادة الأسيد الحارقة وآثار أخرى للتعذيب الإجرامي .
وكان اللواء الشهيد قد ظهر قبل عدة أشهر على قناة المسيرة التابعة للحوثيين وكان حينها بصحة جيدة .