«آل الشيخ» يكشف حصيلة عائد مباراته الخيرية مع «سعود السويلم»

ماجد محمد (صدى):
أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن شكره لكل من دعم مبارة البلاي ستيشن التي نظمها مع رئيس النصر السابق سعود السويلم .
وقال "آل الشيخ " على حسابه الرسمي في "تويتر " : باسمي ونيابة عن أخي العزيز سعود السويلم نتقدم بالشكر والتقدير لكل من تفاعل ودعم مبادرة "تحدي الخير" سواء ماديًا أو معنويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وتابع قائلاً: المباراة وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ 30 أسرة عبر منصة "جود الاسكان" والتي نخصها بالشكر والثناء على جهودها المميزة .
وانطلقت المباراة امس الجمعة في الـ 12 ليلاً بين "آل الشيخ " ، و"سعود السويلم " وحظيت بمتابعة كبيرة في ظل تعطش الجماهير لأي نشاط ترفيهي أو رياضي ونجحت في تحقيق عائد ذهب ريعه لأعمال الخير .
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