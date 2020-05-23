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«آل الشيخ» يكشف حصيلة عائد مباراته الخيرية مع «سعود السويلم»

Time منذ 55 دقيقة
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«آل الشيخ» يكشف حصيلة عائد مباراته الخيرية مع «سعود السويلم»

ماجد محمد (صدى):
أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن شكره لكل من دعم مبارة البلاي ستيشن التي نظمها مع رئيس النصر السابق سعود السويلم .

وقال "آل الشيخ " على حسابه الرسمي في "تويتر " : باسمي ونيابة عن أخي العزيز سعود السويلم نتقدم بالشكر والتقدير لكل من تفاعل ودعم مبادرة "تحدي الخير" سواء ماديًا أو معنويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتابع قائلاً: المباراة وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ 30 أسرة عبر منصة "جود الاسكان" والتي نخصها بالشكر والثناء على جهودها المميزة .

وانطلقت المباراة امس الجمعة في الـ 12 ليلاً بين "آل الشيخ " ، و"سعود السويلم " وحظيت بمتابعة كبيرة في ظل تعطش الجماهير لأي نشاط ترفيهي أو رياضي ونجحت في تحقيق عائد ذهب ريعه لأعمال الخير .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا نظلمونها ياناس .. .. شوفوا دموعها اربع اربع على خدودها ، اللي كنها خدود سـ....... ـ متصروعه على الرواج ... استغفر الله .. .. خلق الله حسن ..
ابو عمار
خلاص يا سميه تزوجتي كثير ايام الشباب والحين ما اضن انك مرغوبه عند الرجال الا حق السوالف يمكن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
عيد ارمضان
محرر صدي حذف التعليق و ضع يدين فقط لأن التعليق ما عجبه.

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