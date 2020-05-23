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تدشين ممرات عبور تجارية تربط بين موانئ ومطارات المملكة

Time منذ 3 دقائق
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تدشين ممرات عبور تجارية تربط بين موانئ ومطارات المملكة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للموانئ، اليوم السبت، عن بدء تطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دولياً، وذلك لدمج الشحن البحري والجوي، وتقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع القدرات الاستيعابية ورفع مستوى العمليات البحرية والتشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، فضلًا عن أهداف أخرى؛ فيما نجح ميناء الملك عبدالعزيز، في أول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.

وتمكنت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع، من استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الي جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. واثقه ان كلامها صح .. رفسته بين العيون ..
ابو عمار
سمعت كلام الوزير العماني وهذا يعتبر كارثه لان هذا المسؤل يعتبر العدو الثاني بعد نظام الحمدين هذا امر خطير ... معقوله عضو في نفس المجلس وهو يضمر العداء لبلادي يعني بكره لا سمح الله يطلع واحد اخر عدو لسعوديه مختفي ولا نعلم عنه شي ... بصراحه يجب الحذر ولا ننخدع بالقبلات والابتسامات والزيارات قد يكون هناك عدو اخر . . حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
بلا رجعه ..
A.awad
أستغرب من الحمقى اللي يقولون لك عشرين سنه ياهلال ماحققة بطولة آسيا ... طيب المجال مفتوح للجميع وخاصتاً أندية المملكه وينكم تعيّرون الهلال لماذالم يحصل على البطوله خلال العشرون سنه ليش إنتو ماحصلتو عليها ؟ الهلال مشارك على طول وهذا الشرف بحد ذاته فأنتم تمدحون الهلال من حيث لا تعلمون (( هوموجود وأنتم غائبين ))!! وهزموه الحكام وعانا كثيرمنهم ...لأنه يعتمدعلى نفسه كالعاده وليس يشتري الأصوات كي ((( يـرشّـحوووونه ))) عيب ياهل الترشيح يا(حمقا)

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