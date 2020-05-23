بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف حقيقة علاقتها بأبناء عمرو دياب

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني حقيقة علاقتها بأبناء زوجها المطرب "عمرو دياب " .
وأكدت "الشربيني " في مداخلة هاتفية مع برنامج Trending.أن علاقتها بأبنائه جميعاً " نور ، وكنزي ، وعبد الله ، وجنا " جيدة للغاية ، غير أنها نفت اختيار اسم شخصية "نور " في مسلسل "زي الشمس " لحبها لنجلته ، وأكدت أنه كان اختيار فريق عمل المسلسل .
بينما كشفت ان اسم "رقية " الذي اختارته في مسلسل "لعبة النسيان " والذي يُعرض في رضان الحالي على اسم والدة الفنان عمرو دياب الراحلة مشيرة إلى انها اقترحته كونها تحب هذا الإسم ولتعلق "دياب " الشديد بوالدته .
وكانت أنباء قد ترددت عن توتر العلاقة بين "دينا " وأبناء عمرو دياب وسط مخاوف من التأثير على علاقتهما ، إلا أنها نفت ذلك .