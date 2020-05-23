نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف حقيقة علاقتها بأبناء عمرو دياب

Time منذ 3 أيام
Views 2284
Comment 1
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف حقيقة علاقتها بأبناء عمرو دياب

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني حقيقة علاقتها بأبناء زوجها المطرب "عمرو دياب " .

وأكدت "الشربيني " في مداخلة هاتفية مع برنامج Trending.أن علاقتها بأبنائه جميعاً " نور ، وكنزي ، وعبد الله ، وجنا " جيدة للغاية ، غير أنها نفت اختيار اسم شخصية "نور " في مسلسل "زي الشمس " لحبها لنجلته ، وأكدت أنه كان اختيار فريق عمل المسلسل .

بينما كشفت ان اسم "رقية " الذي اختارته في مسلسل "لعبة النسيان " والذي يُعرض في رضان الحالي على اسم والدة الفنان عمرو دياب الراحلة مشيرة إلى انها اقترحته كونها تحب هذا الإسم ولتعلق "دياب " الشديد بوالدته .

وكانت أنباء قد ترددت عن توتر العلاقة بين "دينا " وأبناء عمرو دياب وسط مخاوف من التأثير على علاقتهما ، إلا أنها نفت ذلك .

Time واتساب

أحدث التعليقات

إنا لله وإنا إليه راجعون
عسى خير إن شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
فبصل
وين ردودي يا زلابه كل تبن وكفايه يا هلامه
ابو محمد
ذولا عمال البلدية ولا عمالة سائبة أو مخالفة مجمعينهم من الشارع وين الزي الرسمي للعمل وين الخوذة وين السيفتي وين الشوز الله يرحم حالنا جيدين بس على الشركات والمؤسسات النظامية اهلكتونا والمخالفات والغرامات واخرتها هذي عمالكم
ابو محمد 😎
حرامية مجرمون ، خذلهم الله واخزاهم وأذلهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
الى جهنم بإذن الله ، حيهم وميتهم ..

أخر الأخبار

متحدث الصحة يُعلن إقامة آخر مؤتمر يومي بشأن فيروس كورونا اليوم
متحدث الصحة يُعلن إقامة آخر مؤتمر يومي بشأن فيروس كورونا اليوم
Time منذ 10 ثواني Views 999
"الشؤون الإسلامية" تُحدد ضوابط إقامة الصلاة بالمساجد
"الشؤون الإسلامية" تُحدد ضوابط إقامة الصلاة بالمساجد
Time منذ 5 دقائق Views 1295
"الصحة" تعلن تسجيل 1931 حالة مؤكدة بفيروس كورونا (فيديو)
"الصحة" تعلن تسجيل 1931 حالة مؤكدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1650
تفاصيل إغراق وتدمير فرقاطة تركية قرب السواحل الليبية
تفاصيل إغراق وتدمير فرقاطة تركية قرب السواحل الليبية
Time منذ 18 دقيقة Views 1509
امرأة تطلق الرصاص على طليقها ثم تقود سيارته وتسلم نفسها للشرطة
امرأة تطلق الرصاص على طليقها ثم تقود سيارته وتسلم نفسها للشرطة
Time منذ 21 دقيقة Views 721
كاميرا مراقبة بأحد البنوك توثق سرقة لصين لرجل مقعد (فيديو)
كاميرا مراقبة بأحد البنوك توثق سرقة لصين لرجل مقعد (فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 447
مقتل "معتز الجبوري" مسؤول داعش في العراق وأبرز قياداتها
مقتل "معتز الجبوري" مسؤول داعش في العراق وأبرز قياداتها
Time منذ 35 دقيقة Views 1531
بالصور..تصريف مياه صرف صحي بأحد منتزهات الطائف
بالصور..تصريف مياه صرف صحي بأحد منتزهات الطائف
Time منذ 42 دقيقة Views 1402
التباعد الإجتماعي.. تقارب فكري وأمن إنساني
التباعد الإجتماعي.. تقارب فكري وأمن إنساني
Time منذ 46 دقيقة Views 109
وضع الضوابط النهائية لإستئناف الدوري المصري والأنشطة الرياضية
وضع الضوابط النهائية لإستئناف الدوري المصري والأنشطة الرياضية
Time منذ 50 دقيقة Views 1370