وزير الدفاع الكويتي السابق يقاضي فجر السعيد

خالد الظفيري (صدى):
أكد وزير الدفاع الكويتي السابق، ناصر صباح الأحمد الصباح، على توجهه بمقاضاة الإعلامية فجر عثمان السعيد بعد تغريداتها عبر حسابها في تويتر والتي تضمنت اتهامات تنال من سمعته وكرامته وبالأخص ما ذكر بشأن تشويه صورة دولة الكويت.
وقال وزير الدفاع الكويتي السابق، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر" ، أنه فيما يخص التغريدة التي ذكرت فيها دفعها هي وآخرين غرامة قدرها 24000 دك غير صحيح جملة وتفصيلًا.
وأشار إلى أن: " تلك التغريدة تضمنت خلط ما بين العقوبة الجزائية ( الغرامة ) وبين التعويض المؤقت عن الضرر الأدبي وقدره 5001 دك بالتضامن مع آخرين، والذى اكتفيت به ولم أرفع الدعوة بطلب التعويض النهائي " .
ومن جانبها، ردت فجر السعيد: " ليش ماتخلي مناقشاتك طويل العمر بعد العيد على سعه هالحزه 3:35 الفجر توقيت الكويت تجري مباحثات مع مستشارينك القانويين بخصوص تغريداتي !!!!! ماوراهم إمساك صلاة فجر … اشدعوه عند الله سعه عقب العيد اجتمعوا معاهم وأنا بالخدمة طال عمرك " .