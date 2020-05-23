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وزير الدفاع الكويتي السابق يقاضي فجر السعيد

Time منذ 27 دقيقة
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وزير الدفاع الكويتي السابق يقاضي فجر السعيد

خالد الظفيري (صدى):
أكد وزير الدفاع الكويتي السابق، ناصر صباح الأحمد الصباح، على توجهه بمقاضاة الإعلامية فجر عثمان السعيد بعد تغريداتها عبر حسابها في تويتر والتي تضمنت اتهامات تنال من سمعته وكرامته وبالأخص ما ذكر بشأن تشويه صورة دولة الكويت.

وقال وزير الدفاع الكويتي السابق، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر" ، أنه فيما يخص التغريدة التي ذكرت فيها دفعها هي وآخرين غرامة قدرها 24000 دك غير صحيح جملة وتفصيلًا.

وأشار إلى أن: " تلك التغريدة تضمنت خلط ما بين العقوبة الجزائية ( الغرامة ) وبين التعويض المؤقت عن الضرر الأدبي وقدره 5001 دك بالتضامن مع آخرين، والذى اكتفيت به ولم أرفع الدعوة بطلب التعويض النهائي " .

ومن جانبها، ردت فجر السعيد: " ليش ماتخلي مناقشاتك طويل العمر بعد العيد على سعه هالحزه 3:35 الفجر توقيت الكويت تجري مباحثات مع مستشارينك القانويين بخصوص تغريداتي !!!!! ماوراهم إمساك صلاة فجر … اشدعوه عند الله سعه عقب العيد اجتمعوا معاهم وأنا بالخدمة طال عمرك " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الي جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. واثقه ان كلامها صح .. رفسته بين العيون ..
ابو عمار
سمعت كلام الوزير العماني وهذا يعتبر كارثه لان هذا المسؤل يعتبر العدو الثاني بعد نظام الحمدين هذا امر خطير ... معقوله عضو في نفس المجلس وهو يضمر العداء لبلادي يعني بكره لا سمح الله يطلع واحد اخر عدو لسعوديه مختفي ولا نعلم عنه شي ... بصراحه يجب الحذر ولا ننخدع بالقبلات والابتسامات والزيارات قد يكون هناك عدو اخر . . حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
بلا رجعه ..
A.awad
أستغرب من الحمقى اللي يقولون لك عشرين سنه ياهلال ماحققة بطولة آسيا ... طيب المجال مفتوح للجميع وخاصتاً أندية المملكه وينكم تعيّرون الهلال لماذالم يحصل على البطوله خلال العشرون سنه ليش إنتو ماحصلتو عليها ؟ الهلال مشارك على طول وهذا الشرف بحد ذاته فأنتم تمدحون الهلال من حيث لا تعلمون (( هوموجود وأنتم غائبين ))!! وهزموه الحكام وعانا كثيرمنهم ...لأنه يعتمدعلى نفسه كالعاده وليس يشتري الأصوات كي ((( يـرشّـحوووونه ))) عيب ياهل الترشيح يا(حمقا)

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