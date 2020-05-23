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سبب التوصية باستخدام عقار «رمديسفير» لعلاج الفيروس

Time منذ 41 دقيقة
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سبب التوصية باستخدام عقار «رمديسفير» لعلاج الفيروس

واشنطن (صدى):
كشف باحثون أمريكيون، عن سبب توصية الحكومة الأمريكية باستخدام عقار "رمديسفير" على مرضى الفيروس المستجد، لافتين إلى أنه لن يكون كافياً وحده لمساعدة المرضى على التعافي.

وأوضح الباحثون، أن رمدسيفير اختصر "مسار المرض" من متوسط 15 يومًا، إلى حوالي 11 يومًا فقط: " النتائج الأولية لهذه التجربة تشير إلى أن دورة 10 أيام من العلاج برمديسيفير تفوقت على العلاجات البديلة التي تلقاها مرضى كوفيد-19 في المستشفيات "، لكن رمديسفير لم يكن علاجًا بحاله، ولم يحقق نتائج سريعة.

وأضاف الفريق البحثي: "تدعم هذه النتائج الأولية استخدام رمديسيفير للمرضى الذين يعالَجون بالمستشفيات من جراء كوفيد-19، وهؤلاء الذين تتطلب حالاتهم علاجًا إضافيًّا بالأكسجين".

وتابع: "لكن نظرًا للوفيات المرتفعة رغم استخدام الدواء، فقد بات مرجحًا ألا يكون العلاج بهذا العقار المضاد للفيروسات وحده كافيًا"؛ وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن"؛ فيما اختبر الفريق 1063 مريضًا، ووجدوا أن عددًا ممّن تلقّوا الدواء تعافوا بعد متوسط 11 يومًا، بينما استغرق أولئك الذين تلقوا علاجات بديلة 15 يومًا في المتوسط للتعافي.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الي جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. واثقه ان كلامها صح .. رفسته بين العيون ..
ابو عمار
سمعت كلام الوزير العماني وهذا يعتبر كارثه لان هذا المسؤل يعتبر العدو الثاني بعد نظام الحمدين هذا امر خطير ... معقوله عضو في نفس المجلس وهو يضمر العداء لبلادي يعني بكره لا سمح الله يطلع واحد اخر عدو لسعوديه مختفي ولا نعلم عنه شي ... بصراحه يجب الحذر ولا ننخدع بالقبلات والابتسامات والزيارات قد يكون هناك عدو اخر . . حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
بلا رجعه ..
A.awad
أستغرب من الحمقى اللي يقولون لك عشرين سنه ياهلال ماحققة بطولة آسيا ... طيب المجال مفتوح للجميع وخاصتاً أندية المملكه وينكم تعيّرون الهلال لماذالم يحصل على البطوله خلال العشرون سنه ليش إنتو ماحصلتو عليها ؟ الهلال مشارك على طول وهذا الشرف بحد ذاته فأنتم تمدحون الهلال من حيث لا تعلمون (( هوموجود وأنتم غائبين ))!! وهزموه الحكام وعانا كثيرمنهم ...لأنه يعتمدعلى نفسه كالعاده وليس يشتري الأصوات كي ((( يـرشّـحوووونه ))) عيب ياهل الترشيح يا(حمقا)

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