نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. يوميات عائلة سعودية بالقاهرة أثناء جائحة كورونا

Time منذ ساعة
Views 2162
Comment 1
بالفيديو.. يوميات عائلة سعودية بالقاهرة أثناء جائحة كورونا

القاهرة (صدى):
كشف مقطع فيديو كيف تعيش إحدى العائلات السعودية في الغربة وتتعايش في ظل وباء كورونا الذي اجتاح أغلب دول العالم .

وأظهر الفيديو يوميات عائلة سعودية بالقاهرة في شهر رمضان المبارك ، والتي قررت الإلتزام بالبقاء في المنزل .

ومع ذلك فإنها تحاول التمسك بالعادات السعودية في هذا الشهر الفضيل بعيداً عن أرض الوطن ، كإعداد الأطعمة السعودية والجلسات العائلية داخل المنزل للشعور بالدفء وصلة الرحم خاصةً مع التواصل مع عائلتهم بالمملكة عبر وسائل الإتصال المرئي ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

وأكد أحد أفراد العائلة أنهم يعملون كخلية نحل في المنزل لإعداد الإفطار بينما يقوم أحدهم بجلب المشتريات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ،وسط إصرار منهم على العادات الرمضانية في الغربة حتي يعودا إلى أرض الوطن .

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الي جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. واثقه ان كلامها صح .. رفسته بين العيون ..
ابو عمار
سمعت كلام الوزير العماني وهذا يعتبر كارثه لان هذا المسؤل يعتبر العدو الثاني بعد نظام الحمدين هذا امر خطير ... معقوله عضو في نفس المجلس وهو يضمر العداء لبلادي يعني بكره لا سمح الله يطلع واحد اخر عدو لسعوديه مختفي ولا نعلم عنه شي ... بصراحه يجب الحذر ولا ننخدع بالقبلات والابتسامات والزيارات قد يكون هناك عدو اخر . . حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
بلا رجعه ..
A.awad
أستغرب من الحمقى اللي يقولون لك عشرين سنه ياهلال ماحققة بطولة آسيا ... طيب المجال مفتوح للجميع وخاصتاً أندية المملكه وينكم تعيّرون الهلال لماذالم يحصل على البطوله خلال العشرون سنه ليش إنتو ماحصلتو عليها ؟ الهلال مشارك على طول وهذا الشرف بحد ذاته فأنتم تمدحون الهلال من حيث لا تعلمون (( هوموجود وأنتم غائبين ))!! وهزموه الحكام وعانا كثيرمنهم ...لأنه يعتمدعلى نفسه كالعاده وليس يشتري الأصوات كي ((( يـرشّـحوووونه ))) عيب ياهل الترشيح يا(حمقا)

أخر الأخبار

تدشين ممرات عبور تجارية تربط بين موانئ ومطارات المملكة
تدشين ممرات عبور تجارية تربط بين موانئ ومطارات المملكة
Time منذ دقيقتين Views 1045
ريال مدريد يخطط لخطف «كاكا الجديد»
ريال مدريد يخطط لخطف «كاكا الجديد»
Time منذ دقيقتين Views 1063
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف حقيقة علاقتها بأبناء عمرو دياب
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف حقيقة علاقتها بأبناء عمرو دياب
Time منذ 9 دقائق Views 1089
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1338
وزير الدفاع الكويتي السابق يقاضي فجر السعيد
وزير الدفاع الكويتي السابق يقاضي فجر السعيد
Time منذ 26 دقيقة Views 1720
بالصور.. 321 معتمر تركي يغادرون المدينة المنورة إلى بلادهم
بالصور.. 321 معتمر تركي يغادرون المدينة المنورة إلى بلادهم
Time منذ 34 دقيقة Views 1361
سبب التوصية باستخدام عقار «رمديسفير» لعلاج الفيروس
سبب التوصية باستخدام عقار «رمديسفير» لعلاج الفيروس
Time منذ 40 دقيقة Views 1402
«الأرصاد»: أمطار خفيفة على نجران
«الأرصاد»: أمطار خفيفة على نجران
Time منذ 43 دقيقة Views 1296
القيادة تهنئ رئيس دولة إرتريا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس دولة إرتريا بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 47 دقيقة Views 1310
شركة مقاولات تعلن عن وظائف شاغرة
شركة مقاولات تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 50 دقيقة Views 1423