هلاك 21 إرهابيا بعمليتين نوعيتين في شمال سيناء

القاهرة (صدى):
أعلنت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت، مقتل 21 إرهابيا في مدينتي العريش وبئر العبد، شمالي شبه جزيرة سيناء، في عمليتين نوعيتين نفذتهما قوات الأمن، استهدفتا أماكن كانت تستخدمها العناصر الإرهابية.
وداهمت قوات الأمن المصرية منزلا مهجورا بمنطقة أبو شلة بمدينة بئر العبد، لاستهداف خلية إرهابية كانت تختبأ داخله.
وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار ودارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا، عثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحزام ناسف، وقنبلة يدوية.
كما داهمت قوات الأمن بمدينة العريش بؤرة إرهابية بمنطقة المزرعة، أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، عثر بحوزتهم على 10 أسلحة آلية ومتفجرات، بينما لم يعثر بملابس القتلى على أوراق تكشف هوياتهم.