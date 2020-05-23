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هلاك 21 إرهابيا بعمليتين نوعيتين في شمال سيناء

Time منذ 48 دقيقة
Views 1430
هلاك 21 إرهابيا بعمليتين نوعيتين في شمال سيناء

القاهرة (صدى):
أعلنت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت، مقتل 21 إرهابيا في مدينتي العريش وبئر العبد، شمالي شبه جزيرة سيناء، في عمليتين نوعيتين نفذتهما قوات الأمن، استهدفتا أماكن كانت تستخدمها العناصر الإرهابية.

وداهمت قوات الأمن المصرية منزلا مهجورا بمنطقة أبو شلة بمدينة بئر العبد، لاستهداف خلية إرهابية كانت تختبأ داخله.

وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار ودارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا، عثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحزام ناسف، وقنبلة يدوية.

كما داهمت قوات الأمن بمدينة العريش بؤرة إرهابية بمنطقة المزرعة، أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، عثر بحوزتهم على 10 أسلحة آلية ومتفجرات، بينما لم يعثر بملابس القتلى على أوراق تكشف هوياتهم.

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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