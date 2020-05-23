الهيل: النظام القطري سقط في أبسط امتحان لحماية الشعب

ماجد القزيز (صدى):
استنكر المعارض القطري خالد الهيل، الارتفاع الكارثي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلاده.
وقال الهيل: " هل تعلم أن دولة قطر الصغيرة بحجمها وقلة عدد سكانها، من أكثر الدول إصابة بفايروس كورونا؟ " .
وتابع: " أكثر من ٤٠ الف حالة معلنة؟ هذا يؤكد احصائياتي سابقا ان الأرقام اكثر بكثير عن ما تم إعلانه من قبل النظام الذي عودنا على إبراز تقليل الخسائر " .
وأضاف: " فشلوا في الوقاية فسقطوا في أبسط امتحان لحماية شعبهم " .
يذكر أن قطر سجلت أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات بـ 1830 حالة جديدة، للتجاوز بذلك حاجز الأربعين ألف.