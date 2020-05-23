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بالفيديو..لأول مرة مشاهد للإرهابي هشام عشماوي بعد تنفيذ الإعدام

Time منذ ساعتين
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بالفيديو..لأول مرة مشاهد للإرهابي هشام عشماوي بعد تنفيذ الإعدام

القاهرة (صدى):
انتشر مقطع فيديو للحظات ما بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، حيث ظهر معلقا بحبل " المشنقة ".

وأظهر المقطع لحظة وضع حبل المشنقة حول رقبة عشماوي، ومن ثم نزعها من على عنقه بعد تنفيذ الحكم.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن يوم 4 مارس الماضي إعدام ضابط الجيش السابق هشام عشماوي بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكان عشماوي أحد أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وتشمل هذه القضايا الهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة بصحراء مصر الغربية، ومقتل نحو 22 جنديا في شهر رمضان عام 2014.

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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