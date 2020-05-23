بالفيديو..لأول مرة مشاهد للإرهابي هشام عشماوي بعد تنفيذ الإعدام

القاهرة (صدى):
انتشر مقطع فيديو للحظات ما بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، حيث ظهر معلقا بحبل " المشنقة ".
وأظهر المقطع لحظة وضع حبل المشنقة حول رقبة عشماوي، ومن ثم نزعها من على عنقه بعد تنفيذ الحكم.
وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن يوم 4 مارس الماضي إعدام ضابط الجيش السابق هشام عشماوي بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكان عشماوي أحد أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وتشمل هذه القضايا الهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة بصحراء مصر الغربية، ومقتل نحو 22 جنديا في شهر رمضان عام 2014.
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