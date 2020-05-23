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الخارجية الأمريكية تكشف تزييف بيانات حكومة الوفاق

Time منذ 3 ساعات
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الخارجية الأمريكية تكشف تزييف بيانات حكومة الوفاق

واشنطن (صدى):
أسقط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن عمد في بيانه الأخير تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى ليبيا.

واكتفى البيان بذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث، هاتفيا، الجمعة، مع فايز السراج، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق، في محاربة الإرهاب.

كما ذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، قال إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

وكشف بيان الخارجية الأمريكية تزييف إعلام السراج للبيان، حيث ذكر أن بومبيو أكد للسراج معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى البلاد، وعلى أهمية الوقف الفوري للقتال.

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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