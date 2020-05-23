الخارجية الأمريكية تكشف تزييف بيانات حكومة الوفاق

واشنطن (صدى):
أسقط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن عمد في بيانه الأخير تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى ليبيا.
واكتفى البيان بذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث، هاتفيا، الجمعة، مع فايز السراج، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق، في محاربة الإرهاب.
كما ذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، قال إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.
وكشف بيان الخارجية الأمريكية تزييف إعلام السراج للبيان، حيث ذكر أن بومبيو أكد للسراج معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى البلاد، وعلى أهمية الوقف الفوري للقتال.