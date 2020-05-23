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بالفيديو.. أحداث شغب في مباراة " البلاي ستيشن " بين آل الشيخ والسويلم 

Time منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. أحداث شغب في مباراة " البلاي ستيشن " بين آل الشيخ والسويلم 

نواف السالم (صدى):
انطلقت مباراة " البلاي ستيشن " بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وسعود آل سويلم، التي أثارت شغف عدد كبير من الوسط الرياضي ومتابعيهما.

وكتب آل الشيخ على مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر موقع " تويتر ":" في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة، لسه المباراة ما انتهت ".

وكان سعود السويلم رئيس نادي النصر السابق، قد أطلق تحدياً في مباراة خيرية مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، بحيث تقام المباراة يوم 29 من رمضان عبر البلايستيشن، على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان.

وكان مالك نادي ألميريا الإسباني قدم تبرعاً بقيمة مليون ريال، وعاد آل سويلم ليغرد بأنه سيدعم مثل ما دعم تركي آل الشيخ بمليون ريال لصالح المنصة.

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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