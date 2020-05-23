بالفيديو.. أحداث شغب في مباراة " البلاي ستيشن " بين آل الشيخ والسويلم 

نواف السالم (صدى):
انطلقت مباراة " البلاي ستيشن " بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وسعود آل سويلم، التي أثارت شغف عدد كبير من الوسط الرياضي ومتابعيهما.
وكتب آل الشيخ على مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر موقع " تويتر ":" في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة، لسه المباراة ما انتهت ".
وكان سعود السويلم رئيس نادي النصر السابق، قد أطلق تحدياً في مباراة خيرية مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، بحيث تقام المباراة يوم 29 من رمضان عبر البلايستيشن، على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان.
وكان مالك نادي ألميريا الإسباني قدم تبرعاً بقيمة مليون ريال، وعاد آل سويلم ليغرد بأنه سيدعم مثل ما دعم تركي آل الشيخ بمليون ريال لصالح المنصة.