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كوثر الأربش:« القذافي مات والخميني مات وخطة تفكيك المملكة مستمرة»

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كوثر الأربش:« القذافي مات والخميني مات وخطة تفكيك المملكة مستمرة»

نايف السالم (صدى):
علقت كوثر الأربش على تسريب تسجيل صوتي يرصد قيام الرئيس الليبي “معمر القذافي”، بالتآمر على المملكة وأمنها واستقرارها ومحاولة تفتيتها مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وقالت "الأربش" عبر "تويتر" : قلتها مرارا، وقبل أن ينتشر التسجيل المقزز. تتركز خطة تفكيك السعودية على( زعزعة ثقة السعودي بقادة بلاده). خطة راهن عليها الخميني، وتحرك وفقها اردوغان وتميم بل وحتى من يسمون أنفسهم معارضين الخارج.وما زال الشعب السعودي يفشل مخططاتهم كل يوم..نعم،كل يوم ".

وتابعت: "علينا أن نعلم أنهم لن يستسلموا بسهولة كلنا نعرف أن الخميني مات، القذافي مات، و حافظ الأسد (الحليف المهم للخميني) مات. ولكن ستبقى خطة (تفكيك السعودية) يحمل لوائها غادر بعد غادر، علينا أن ندرك دائمًا أن العدو يغير جلده وخطابه ولكن تبقى أهدافة ذاتها".

واستكملت: "إن خطة تفكيك السعودية عن طريق تثوير الشعب، ليست جديدة. حاولوا تطبيقها بجنودهم من التيارات الدينية المتشددة. ولكن، عندما حاربنا التشدد الديني. علينا أن ندرك و بشكل عاجل أن هناك عدو جديد يتولى مسؤولية تطبيق الأجندة والتخريب الداخلي وعلينا أن نتآزر لفضحه".

واسطردت: "رغم معرفتي المسبقة وماكتبته في مقالات كثيرة عن مشروع الخميني لتثوير الشعب وتفكيك السعودية لمناطق شيعية. وحجاز هاشمية. واخرى لقبائل. لكن عندما تسمع التسجيل بأذنك تتألم جدا، وفي نفس الوقت تزداد فخرا بالسعوديين الذين افشلوا مخططاتهم على مدى عقود".

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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