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رد قوي من محمد جحفلي على جملة " العالمية صعبة قوية "

Time منذ 6 ساعات
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رد قوي من محمد جحفلي على جملة " العالمية صعبة قوية "

طلال الغامدي (صدى):
رد محمد جحفلي، مدافع فريق الهلال، على تعاملهم مع جملة " العالمية صعبة قوية "، قائلا:" لا نهتم لمثل هذه العبارات، جبناها من الملعب بمجهودنا، هذه الأمور ما تأثر علينا ".

وأضاف جحفلي، قائلاً:" تلقيت العديد من العروض أبرزها الاتحاد ثم الهلال، وعراب صفقة انضمامي للأزرق هو فهد المفرج كان له دوراً كبيراً في انتقالي ".

وأوضح جحفلي:" لم أرفض عرض الاتحاد، كنت قريباً من الدخول في الفترة الحرة، والهلال قدم عرضاً مختلفاً لي وللنادي، وكان جاد للغاية، وكما تعلم اللعب لنادي الهلال حلم كل لاعب ".

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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