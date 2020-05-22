رد قوي من محمد جحفلي على جملة " العالمية صعبة قوية "

طلال الغامدي (صدى):
رد محمد جحفلي، مدافع فريق الهلال، على تعاملهم مع جملة " العالمية صعبة قوية "، قائلا:" لا نهتم لمثل هذه العبارات، جبناها من الملعب بمجهودنا، هذه الأمور ما تأثر علينا ".
وأضاف جحفلي، قائلاً:" تلقيت العديد من العروض أبرزها الاتحاد ثم الهلال، وعراب صفقة انضمامي للأزرق هو فهد المفرج كان له دوراً كبيراً في انتقالي ".
وأوضح جحفلي:" لم أرفض عرض الاتحاد، كنت قريباً من الدخول في الفترة الحرة، والهلال قدم عرضاً مختلفاً لي وللنادي، وكان جاد للغاية، وكما تعلم اللعب لنادي الهلال حلم كل لاعب ".