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الغامدي أبو الأيتام: " لم أنجب لسنوات وبعد أولى خطوات التبني حملت زوجتي " (فيديو)

Time منذ 7 ساعات
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الغامدي أبو الأيتام: " لم أنجب لسنوات وبعد أولى خطوات التبني حملت زوجتي " (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
روى علي الغامدي قصة " بركة الأيتام "، التي أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، قائلا:" كنت لا أنجب لسنوات، فبدأت إجراءات التبني عام 2000 ".

وأضاف الغامدي خلال حواره في برنامج " الليوان ":"  قبل أن تنتهي الإجراءات حملت زوجتي ببنت، ثم بطفلتين توأم بعدها بعام، لأصبح فجأة أبا لأربع أطفال ".

وأشار الغامدي:" أحببت احتضان الأطفال الأيتام كأسر بديلة ولم يكن عندي ذرية "، مضيفا:" ابحث لإشباع رغبتي في رعاية الأطفال الأيتام ثم تزوجت ولم أرزق بأطفال حتى عام 2000 ".

وأوضح الغامدي:" زوجتي كانت الداعم لي في السعي لاحتضان الأطفال الأيتام وجائني ذرية "، مشيرا:" في نهاية 2002 رزقت بذرية في نفس العام، ثم بلغوني الأطباء أنها حامل ببنت واستمرينا في فكرة الاحتضان بعدها لسنة ثم رزقت ببنتين بتوأم وكان باب رحمة لي ".

 

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أحدث التعليقات

عوافي
حزنت على الكهله ...
فبصل
واعطوك.​لايك ذهبي فخم ومن أضيق ابوابه
فبصل
يفترض يعاقب ابوها لأنها هالمره عدت سلامات
السوري مش مسبة طول عمره محبة
المصيبة انكم كلكم نشبتوا بالسوري والسوري شحاد والسوري كلب و و و من طول عمره االسوري محترم للجميع و فارض احترامه على الجميع و ما عمركم سمعتوا عن مشاكل للسوريين ألا اذا حصلتلك شي كام واحد و الدنيا اذا خليت خربت فيها المنيح و فيها القبيح و القبيح غالباً مشهور اكثر لأنه الشهرة هي احد ادواته صوت الي بالفيديو ليس سوري ابداً ولا حتى من شمال شرق سوريا هاد ما بين عراقي او من شمال شرق دولة تحادي العراق و لنفرض انه سوري عمره شخص ما مثل شعب كامل كل شخص مسؤل عن حاله و عن تصرفاته كل الشعوب اخوة و كل الناس خير وبركة الله يديم المحبة والألفة و يصفي النفوس و كل عام وانتم بخير
فبصل
انا نفسي افهم ليش الإجراءات عندنا دايما مبهمه ومتناقضه وغير مفهومه وتحمل التن والعجن والتاويل والتفسير احنا ماتفهم ولا الي صاغ الإجراءات في صوره تنظيم تخصص أصول فقه كالمتبع يالله رحمتك يا رحيم

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