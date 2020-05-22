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شاهد.. كنيسة تفتح أبوابها للمسلمين لصلاة الجمعة والراعية: "الأذان حرك مشاعري"

Time منذ 23 دقيقة
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شاهد.. كنيسة تفتح أبوابها للمسلمين لصلاة الجمعة والراعية: "الأذان حرك مشاعري"

وكالات (صدى):
تستضيف كنيسة في العاصمة الألمانية برلين مسلمين غير قادرين على أداء صلاة الجمعة في مساجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.

وعادة ما يستقبل مسجد ”دار السلام“ في حي نويكولن مئات المسلمين في صلاة الجمعة، لكن لا يمكنه حاليًا استيعاب سوى 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة ”مارثا اللوثرية“ للمساعدة، واستضافت مسلمين لأداء الصلاة باللغتين العربية والألمانية.

وقال محمد طه صبري، إمام المسجد الذي أمَّ صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء:“إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح خلال رمضان وسط هذه الأزمة“.

وأضاف:“جعلنا هذا الوباء جماعة، والأزمات تجمع الناس سويًا“.

وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في، الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون:“كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور… لكن عندما تتدبر الأمر، وتنسى التفاصيل الصغيرة، تدرك أن هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف“.

وقالت راعية الكنيسة "مونيكا ماتياس" إن الآذان حرك مشاعرها.

وأضافت: "شاركت في أداء الصلاة، وألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول .. نعم.نعم.نعم .. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم، ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".

 

 

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أحدث التعليقات

يوسف العليط
صلوا على المختار لو لي سلطة ماجيت من أساسه ياخرفنكو فكيف عاد اجدد لك اذهب غير مؤسوف عليك لاعب منتهي وبالفاولات خرطي وبضياع الفرص شطري تحياتي
د محمد ماجد بخش
ربط الطاقة بمستوى تمثيل درجة الكتلة وعدد وحدات تمثيل وعدد تسلسل عرض العناصر بتمثيل زيادة وحدة إلى وحدات العنصر بالانتقال من كتلة عددية خاصة يالعنصر إلى كتلة عددية تالية ممثلة لانتظام تمثيل زيادة عدد وحدات العنصر الممثلة بتمثيلها بعدد وحدات العناصر وزيادة وحدة عنصر عند تمثيل ثقل العنصر بتمثيل عدد وحداته الفراغية الممثلة لدرجة كتلته الفراغية الممثلة بعدد وحدات الثقالة الممثلة لكتلة العنصر وزيادة درجات الكتلة المضطردة لتمثيل درجات الارتباط وإعادة تمثيل درجات الارتباط بدلالة تماثل التقاء وحدات الكتلة الفراغية الممثلة الدرجات المغناطيسية الممثلة لعدد وحدات الكتلة المغناطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لارتباط ذرات العناصر بوحدة ذرة عنصر التمثيل الممثلة للوحدة المغناطيسية و كذلك تمثيل الدرجة المغناطيسية بدلالة تمثيل الثقالة الفراغية ودرجة التمثيل الثقالي الفراغي الممثلة لها بدلالة فراغية ممثلة للدرجة المغناطيسية من خلال تمثيل نسبية الفترات الممثلة لكل من وحدات الثقل ووحدات الفراغ لتمثيل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية من خلال محاور تمثيل درجات الثبات وفترات عرض تمثيل درجات ثقل الكتل الفراغية لذرات العناصر مع اعتبار تمثيل مجموع ذرات العنصر لوحدة المجموع الممثلة بوحدات تمثيل العناصر العددية المكافئة لتمثيل الدرجة الفراغية الممثلة التكافؤ والثبات بين درجتي الثقل والفراغ الممثلتين لوحدات ثقل العنصر المناظرة لذرة عنصر ومركز التمثيل المغناطيسي.
د محمد ماجد بخش
التمثيل العددي الإلكتروني المزعوم الممثل لتركيب غلاف الذرة الإلكتروني المزعوم الممثل لغلاف التكافؤ الإلكتروني المزعوم هو :- أعداد ممثلة لوحدات الكتل الذرية ووحدات العناصر العددية الممثلة لدرجات ثقلها بدلالة الفترة المحددة لتمثيل وحدة العنصر بمجموع ذراته الممثلة ل ثقله الفراغي العددي المحوري المكافيء للحجم الذري والثبات النووي المغناطيسي! من هنا كان لزاما على وحدة العنصر الممثل أن تستبدل وحداتها العددية الرابطة الممثلة لوحدات الثقل الفراغي بالثقل الفراغي العددي الرابط الممثل بوحدات العناصر الممثلة لثقل ذرات العناصر الرابطة ويكون بعد ذلك؟! تمثيل ثقالي فراغي من جديد لوحدة المركز لتمثيل درجة مغناطيسية الوحدة الرابطة الممثلة بمجموع وحدات الثقل العددي المغناطيسي الممثل الارتباط لتمثيل المجموع العددي الفراغي المحوري المتكافيء في مجموع درجاته لتمثيل مغناطيسية المجموع الثفالي النووي لمجموع الذرات في جوهر الوحدة الممثلة بالذرة الممثلة للعنصر الممثل للوحدة الكلية الممثلة للكتلة المغناطيسية الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة للكتلة الكلية. إنها الثقالة المركزية
و1حد
يارواف مدري يانوف اطلعله وخله يعض الارض السوري ذا انت ببلدك والله لالعن خيره اغلب عرب الشمال خونه ماعندهم لاذمه ولا ضمير انجس من ذيل الكلب اعزكم الله
ابو محمد 😎
الاشكال هذي ماينفع معهم قص اليد .. .. لازم يذوقون عقاب اشد ، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ..

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