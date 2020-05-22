"الأويغور" يتسبب بفرض عقوبات أمريكية على كيانات صينية 

وكالات (صدى):
فرضت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات تجارية على 9 كيانات صينية، بسبب تواطؤها في انتهاكات للحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور في الصين.
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية معهدًا علميًا تابعًا لوزارة الأمن الصينية و 8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، مما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها قيودًا تحرمها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.
وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت في، أكتوبر الماضي، 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة؛ بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات واستهدفت أقلية الأويغور المسلمة على وجه الخصوص.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات للحقوق الإنسانية، وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع، والاعتقال التعسفي الجماعي، والأشغال الشاقة، والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الأويغور، والكازاخيين، وأفراد آخرين في أقليات مسلمة، في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي.