سامي الجابر يغازل آل الشيخ قبل لقاء آل سويلم: «وحش يابو ناصر»

نواف السالم (صدى):
مازح الأسطورة سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من انطلاق مباراته أمام سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق في تحدي "جود الإسكان" الخيري.
ونشر" الجابر" صورة له مع تركي آل الشيخ معلقا: "والله صورة وحش يابو ناصر ..ما ندري وش اخر هالحماس الله يعين ابو فهد عليك شكلك تحسمها من الشوط الاول ,, الله الله بتوزيع الجهد علشان اللياقة بالشوط الثاني .
وتابع:الأهم الله يجزاك كل خير أنت وأبو فهد في هالأيام المباركة على هالعمل الخيري أجواء جميلة معكم الله يحفظكم.